Общество
31 минуту назад
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Календарная зима наступила, а климатическая застряла.
— Зимы нет! Над Липецкой областью установился антициклон, и стоит без движения. Несколько дней погода меняться не будет, — рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов.
В ближайшие три дня ночью ожидается от 0 до -2 градусов, а днем от +2 до 0. Из-за таких колебаний температуры в Липецке будет туманно.
Климатическая зима наступает, при устойчивых минусе и снежном покрове. В наш регион, по многолетним наблюдениям, она приходит в середине ноября. Однако в этом году климатическая зима может задержаться на месяц. Исходя из данных на сегодня, синоптики раньше середины декабря снега не ждут. Разве что выпадет небольшая крупа.
Этот прогноз перекликается с тем, что озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд — декабрь в Центральном федеральном округе окажется теплее нормы. А далее ожидается череда оттепелей, хотя в целом по России предстоящая зима может быть очень холодной. При этом ранее Роман Вильфанд не исключал 20 градусные морозы в Европейской части страны.
Добавим, что по народным приметам, хороший урожай рябины, как сейчас, сулит морозную зиму.
