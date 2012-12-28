В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Крупная авария на улице Катукова в районе пересечения с улицей Кривенкова.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 39-летний водитель «Рено-Меган», двигавшийся в сторону 19-го микрорайона, допустил наезд на двух пешеходов – 60-летнюю женщину и 33-летнего мужчину. В момент столкновения пешеходы находились на считающейся безопасной разделительной полосе. После этого «Рено» вынесло ещё и на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой-Гранта».
«Лада» - прекрасный отечественный надёжный автомобиль, находящиеся в нём люди обычно страдают в ДТП сильнее остальных. Вот и на этот раз водитель «Гранты» получил повреждения.
В настоящий момент автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии, а также точное количество пострадавших и характер их травм.
