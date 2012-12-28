Все новости
Происшествия
1514
сегодня, 20:14
5

Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе

Крупная авария на улице Катукова в районе пересечения с улицей Кривенкова.

На улице Катукова в районе дома №40 произошло ДТП с участием нескольких машин и людей.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 39-летний водитель «Рено-Меган», двигавшийся в сторону 19-го микрорайона, допустил наезд на двух пешеходов – 60-летнюю женщину и 33-летнего мужчину. В момент столкновения пешеходы находились на считающейся безопасной разделительной полосе. После этого «Рено» вынесло ещё и на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой-Гранта».

«Лада» - прекрасный отечественный надёжный автомобиль, находящиеся в нём люди обычно страдают в ДТП сильнее остальных. Вот и на этот раз водитель «Гранты» получил повреждения.

В настоящий момент автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии, а также точное количество пострадавших и характер их травм.
ДТП
0
0
6
2
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антибиотик
9 минут назад
А я вот пить бросил
Ответить
Тарыгин
42 минуты назад
Снова деревенские на асфальт выехали и нажимают калошами на педали
Ответить
Когда
46 минут назад
Начнут лишать прав пожизненно тех, кто сел за руль пьяный? Желательно с подпиской об уголовке, если захочет прокатиться без прав после лишения. Может тогда будет порядок хоть небольшой на дорогах?!
Ответить
Липа
47 минут назад
Без выяснения понятно, что за рулём рено пьяный был. Праздник же. Вот алкан и отметил. Надеюсь запечатают дятла пожизненно!!!
Ответить
Автоводитель
сегодня, 20:33
там же 40км знак и камера!
Ответить
