Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе

Крупная авария на улице Катукова в районе пересечения с улицей Кривенкова.

На улице Катукова в районе дома №40 произошло ДТП с участием нескольких машин и людей.Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 39-летний водитель «Рено-Меган», двигавшийся в сторону 19-го микрорайона, допустил наезд на двух пешеходов – 60-летнюю женщину и 33-летнего мужчину. В момент столкновения пешеходы находились на считающейся безопасной разделительной полосе. После этого «Рено» вынесло ещё и на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой-Гранта».«Лада» - прекрасный отечественный надёжный автомобиль, находящиеся в нём люди обычно страдают в ДТП сильнее остальных. Вот и на этот раз водитель «Гранты» получил повреждения.В настоящий момент автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства аварии, а также точное количество пострадавших и характер их травм.