«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Погода в Липецке
135
29 минут назад
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Снега и морозов пока не предвидится.
Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.
День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.
1
0
0
2
0
Комментарии