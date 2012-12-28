Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Читать все
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Липчанам придется копить почти 2,9 года на первый взнос по ипотеке
Общество
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
Читать все
Погода в Липецке
135
29 минут назад

Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

Снега и морозов пока не предвидится.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, будет преимущественно без осадков.
Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до +4 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 1964 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.
потепление
1
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить