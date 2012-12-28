Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Вчерашнюю аварию на улице Катукова записали камеры наблюдения. Несмотря на жуткие кадры, сбитым мужчине и женщине госпитализация не понадобилась.
Судя по записям «Рено» въехал на разделительную полосу, где своего сигнала светофора ждали четыре человека. Снес мужчину и женщину, прокатил их на капоте и врезался на встречной полосе в «Ладу-Гранту».
Через некоторое время после аварии женщина встала держась за голову. До машины скорой помощи она дошла сама, а ее спутника везли на каталке.
По данным, Госавтоинспекции 33-летнему мужчине и 60-летней женщин оказали медицинскую помощь и отпустили: им назначено амбулаторное лечение. В аварии также пострадал 51-летний водитель «Гранты».
