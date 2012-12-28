Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Происшествия
33 минуты назад
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали восемь человек.
28 ноября на проспекте 60 лет СССР столкнулись «Шевроле» с 39-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя. В аварии получила травмы 15-летняя пассажирка «Шевроле», после оказания помощи она была отпущена.
В тот же день в Липецке на проспекте 60 лет СССР 72-летний водитель «ВАЗ-2112» совершил наезд на 85-летнюю пенсионерку, которую госпитализировали.
В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» под управлением 43-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 44-летним водителем. Водителя «Танка» доставили в больницу.
