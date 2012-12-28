Все новости
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Есть счастье в мини-футболе!
Спорт
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала
Общество
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Большой успех мастеров малой ракетки
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
Происшествия
338
33 минуты назад

Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась

За пятницу и выходные дни на дорогах области пострадали восемь человек.

Вечером 30 ноября в Липецке на улице Катукова 39-летний водитель «Рено» сбил двух пешеходов — 32-летнего мужчину и 59-летнюю женщину и врезался в «Ладу Гранту». Пешеходам, как сообщает Госавтоинспекция, оказали медицинскую помощь, госпитализация им не понадобилась. 

28 ноября на проспекте 60 лет СССР столкнулись «Шевроле» с 39-летним мужчиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя. В аварии получила травмы 15-летняя пассажирка «Шевроле», после оказания помощи она была отпущена.

В тот же день в Липецке на проспекте 60 лет СССР 72-летний водитель «ВАЗ-2112» совершил наезд на 85-летнюю пенсионерку, которую госпитализировали.

В Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Танк» под управлением 43-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 44-летним водителем. Водителя «Танка» доставили в больницу.

авария
ДТП
