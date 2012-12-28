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НЛМК Live
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37 минут назад
Сотрудники НЛМК собрали на субботниках 1300 мешков мусора
На Новолипецком металлургическом комбинате провели одиннадцать субботников в рамках традиционной акции «Территория чистоты». Этой весной на уборку вышли около 700 сотрудников комбината, они собрали 1300 мешков мусора.
— Субботники стали традиционными для НЛМК. В них принимают участие не только сотрудники, но и члены их семей. Хочу поблагодарить работников комбината и руководителей, которые лично участвовали в акции чистоты и создавали командообразующую атмосферу, – рассказала директор по персоналу НЛМК Галина Тихонова.
Самые массовые субботники в рамках экологической акции в 2026 году провели сотрудники коксохимического производства. На уборку от этого подразделения вышло около 250 человек.
— Так приятно поработать всем вместе — очистить землю от мусора и посадить новые растения. За несколько лет мы уже небольшой сквер высадили возле проходной. Тут растут липы, грабы, кустарники. Территорию облагораживаем постоянно, чтобы она была зеленой и радовала глаз. И нам приятно на красоту посмотреть, и, уверен, проезжающим мимо липчанам, — поделился главный специалист коксохимического производства НЛМК Геннадий Федотов.