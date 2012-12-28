Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением

Он купил его в интернете.



Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд с уголовное дело 33-летнего иностранца, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый весной 2025 года купил поддельное водительское удостоверение в Интернете, и получил его по почте заказным письмом.«Автомобиль под управлением иностранца остановили сотрудники ГАИ. Проверка водительского удостоверения выявила его фиктивность», —сказано в сообщении ведомства.В соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ иностранцу грозит лишение свободы на срок до года.