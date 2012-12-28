Все новости
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество

Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
Общество
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставили без изменения
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Происшествия
548
сегодня, 11:14
3

Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением

Он купил его в интернете.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд с уголовное дело 33-летнего иностранца, обвиняемого в использовании поддельного водительского удостоверения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый весной 2025 года купил поддельное водительское удостоверение в Интернете, и получил его по почте заказным письмом.

«Автомобиль под управлением иностранца остановили сотрудники ГАИ. Проверка водительского удостоверения выявила его фиктивность», —сказано в сообщении ведомства.

В соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ иностранцу грозит лишение свободы на срок до года.
ГОСТЬ53
12 минут назад
Ну что за иносранец-то??? Какой национальности??? Я, допустим, русская, и горжусь этим. Национальности еще никто не отменял. Пишите по-русски, чтоб мне понятно было. Что за иностранец и как он сюда попал???? По какой причине? Он ученый, инженер, педагог, врач ??? Кто он???
Грязи
35 минут назад
цыгане писать то не умеют а все на машинах!
гостья
56 минут назад
иностранец из страны ближнего зарубежья?
