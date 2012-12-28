Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
Происшествия
548
сегодня, 11:14
3
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Он купил его в интернете.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый весной 2025 года купил поддельное водительское удостоверение в Интернете, и получил его по почте заказным письмом.
«Автомобиль под управлением иностранца остановили сотрудники ГАИ. Проверка водительского удостоверения выявила его фиктивность», —сказано в сообщении ведомства.
В соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ иностранцу грозит лишение свободы на срок до года.
1
0
1
6
4
Комментарии (3)