Одинокий лебедь облюбовывает набережную

Заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев рассказал GOROD48, что волноваться не о чем, лебеди начинают гнездится только в пятилетнем возрасте. Так что липецкая птица скорее всего еще молодая.— Лебедь хоть и внесен в «Красную книгу», но его популяция восстанавливается хорошо. Сейчас весна, время миграции, поэтому лебедя можно встретить и в городской черте. А некоторые лебеди и вовсе не улетают на зимовку из-за изменения климата. В этом году лебеди зимовали в Замартынье Добровского округа, и в Данкове, — рассказал Владимир Сарычев.