К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев

Сделает это компания «СК «Липецк».

Управление главного смотрителя проторговало контракт на снос сухостоя на не разграниченных территориях Липецка со стартовой ценой контракта в 2 282 971 рубль.Сносить — не сажать: за лот боролись сразу шесть компаний, в том числе АО «Зеленхоз». Аукцион выиграло ООО «СК «Липецк» Юрия Сомова. Компания сбросила цены за свои услуги до 1,5 миллиона рублей. Согласно этому контракту ей нужно будет к 15 декабря снести порядка 100 предназначенных под снос деревьев.