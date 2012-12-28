Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
К концу года в Липецке снесут еще 100 деревьев
Сделает это компания «СК «Липецк».
Сносить — не сажать: за лот боролись сразу шесть компаний, в том числе АО «Зеленхоз». Аукцион выиграло ООО «СК «Липецк» Юрия Сомова. Компания сбросила цены за свои услуги до 1,5 миллиона рублей. Согласно этому контракту ей нужно будет к 15 декабря снести порядка 100 предназначенных под снос деревьев.
