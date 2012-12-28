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Общество
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22 минуты назад
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Суд обязал демонтировать разбитые вандалами кафе и тюбинговую трассу в Молодежном парке
С иском к компании «Гринпарк» обратилось министерство имущественных и земельных отношений правительства Липецкой области.
Как указано в исковом заявлении, решениями тогда еще УИЗО области в октябре 2020 года компания «Гринпарк» получило трехлетнее разрешение на использование 22,6 тысячи квадратных метров территории Молодежного парка под аттракционы и 14,6 тысячи — для размещения элементов благоустройства. В документах было сказано о том, что по истечении этого срока арендатор обязан вернуть участки в первоначальный вид. Компания «Гринпарк» могла и продлить срок использования этих участков, но с таким заявлением в правительство области не обратилось, оставив в парке свои объекты.
В прошлом году управление имущественных и земельных отношений направило в адрес компании требование о рекультивации участков, которые та использовала, до 15 августа. В сентябре специалисты ОКУ «Областной фонд имущества» с выходом на место убедились, что все осталось как есть: участки заросли травой, а здание кафе, тюбинговая трасса, ЛЭП и даже тротуары из плитки разрушаются вандалами. Поэтому чиновники обратились в суд. И тот иск удовлетворил.
так выглядели объекты благоустройства в Молодежном парке в сентябре прошлого года
Напомним, что в июне и сентябре прошлого года GOROD48 писал о том, что в Молодежном парке разгромили кафе и растаскивают тюбинговую трассу. Тогда же мы долго выясняли, кому принадлежат кафе и трасса. В конце концов мы нашли предпринимателя Алексея Волоскова, который в лице ООО «ГринПарк» получил в 2020 году от областного управления имущественных и земельных отношений право на использование земельного участка в Молодежном парке без предоставления и установления сервитутов для размещения сезонных аттракционов. Коммерсант сообщил, что после истечения трехлетнего договора он повторно обращался в областное УИЗО за новым разрешением, но ему в этом отказали, сославшись на не полный пакет документов.
а таким было это место еще 10 лет назад
— Мы демонтировали нужное нам оборудование. Разобрали и вывезли все строения, ЛЭП, остатки тротуарной плитки. Осталось лишь рекультивировать землю, но это можно будет сделать весной. И все, мне тюбинговая трасса в Молодежном парке уже не интересна. Мои интересы уже вышли за пределы региона, — так ответил GOROD48 о будущем своего бизнеса в Липецке Алексей Волосков.
Алексей Волосков построил Hill Park, парк развлечений в Большой Кузминке (некоторое время он был его совладельцем). Сейчас бизнесмен активно развивает свой бизнес — создание аттракционов с пользованием полимерных гладких покрытий для катания на лыжах, сноубордах и тюбингах летом — в других местах России. Такие спортивно-развлекательные комплексы Волосков построил в московских Лужниках и инновационном центре «Сколково», Магнитогорске, Ессентуках, кемеровском Шерегеше, алтайском Манжероке.
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