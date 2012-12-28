Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
Читать все
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
В области снова желтый уровень
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
Читать все
Происшествия
397
42 минуты назад

Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение

40-летнему Егору Сорокину удалось вернуть себе квартиру.

В середине октября мы рассказали историю о том, что 40-летний Егор Сорокин обвинил своего 46-летнего двоюродного брата Николая в присвоении квартиры, но возбужденное уголовное дело об особо крупном мошенничестве расследуют с ноября 2024 года и суд оно пока не передано.

Напомним, со слов Егора, ещё в феврале 2021 года он попросил своего двоюродного брата Николая (матери мужчин — родные сёстры) помочь ему купить квартиру на улице Желябова, 12 в Липецке. Сам Егор тогда жил и работал в Пермском крае. Потратить полтора дня на дорогу в Липецк он не смог. К тому же на тот момент неудачно сложились обстоятельства: мужчина и паспорт потерял, и были незаконченные дела на работе. А двоюродный брат охотно согласился помочь.

Квартиру покупали через риелтора, который был в курсе договоренности братьев. Егор Сорокин перевёл брату деньги на покупку квартиры — 1 860 000 рублей и услуги по оформлению недвижимости. И тот оформил сделку на своё имя, обещая по приезду родственника переоформить жильё.

Спустя полгода после покупки квартиры Егор Сорокин вместе с матерью-инвалидом приехал в Липецк. Мужчина сразу прописался в той самой квартире на улице Желябова, начал в ней жить и делать ремонт. Но сделка по переоформлению квартиры сначала откладывалась, а потом двоюродный брат и вовсе наотрез отказался переоформлять жильё.

Сегодня Егор Сорокин снова связался с редакцией: он сообщил, что квартиру ему всё же удалось вернуть.

Двоюродные братья заключили медиативное соглашение, которое недавно утвердил Правобережный суд. Причём в Правобережный суд до этого поступали сразу два встречных гражданских иска: Егор Сорокин требовал признать за ним право пользования жилым помещением и перевести права и обязанностей покупателя по договору купли-продажи квартиры, его двоюродный брат Николай — прекратить право пользования квартирой для Егора и выселить из неё брата и его мать.

В результате в мировом соглашении Николай всё же согласился на перевод на Егора Сорокина прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи квартиры от 10 февраля 2021 года, заключенным между Николаем и предыдущей 82-летней собственницей квартиры.

03cf1191-9018-463c-940f-6e970859fecf.jpeg

Право собственности на квартиру у Николая прекращено.

Егор Сорокин в свою очередь уже даже получил право собственности на квартиру, она официально переоформлена на его имя. Тем не менее, перемирие между братьями оказалось только на бумаге. Егор Сорокин недоумевает: если брат вернул ему квартиру — значит, он сам задокументировал факт мошенничества, признал свою вину. Тогда почему уголовное дело не доходит до суда? Почему человек не наказан, не выслушал приговор? Егор Сорокин полагает, что все разумные сроки следствия истекли, и продолжает жаловаться.

e80e6eaa-f182-4c9f-9b85-ca5468979dea.jpeg

3009546a-fd12-46da-928e-01943ddc2ca9.jpeg
мошенничество
0
2
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить