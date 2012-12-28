Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
397
42 минуты назад
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
40-летнему Егору Сорокину удалось вернуть себе квартиру.
Напомним, со слов Егора, ещё в феврале 2021 года он попросил своего двоюродного брата Николая (матери мужчин — родные сёстры) помочь ему купить квартиру на улице Желябова, 12 в Липецке. Сам Егор тогда жил и работал в Пермском крае. Потратить полтора дня на дорогу в Липецк он не смог. К тому же на тот момент неудачно сложились обстоятельства: мужчина и паспорт потерял, и были незаконченные дела на работе. А двоюродный брат охотно согласился помочь.
Квартиру покупали через риелтора, который был в курсе договоренности братьев. Егор Сорокин перевёл брату деньги на покупку квартиры — 1 860 000 рублей и услуги по оформлению недвижимости. И тот оформил сделку на своё имя, обещая по приезду родственника переоформить жильё.
Спустя полгода после покупки квартиры Егор Сорокин вместе с матерью-инвалидом приехал в Липецк. Мужчина сразу прописался в той самой квартире на улице Желябова, начал в ней жить и делать ремонт. Но сделка по переоформлению квартиры сначала откладывалась, а потом двоюродный брат и вовсе наотрез отказался переоформлять жильё.
Сегодня Егор Сорокин снова связался с редакцией: он сообщил, что квартиру ему всё же удалось вернуть.
Двоюродные братья заключили медиативное соглашение, которое недавно утвердил Правобережный суд. Причём в Правобережный суд до этого поступали сразу два встречных гражданских иска: Егор Сорокин требовал признать за ним право пользования жилым помещением и перевести права и обязанностей покупателя по договору купли-продажи квартиры, его двоюродный брат Николай — прекратить право пользования квартирой для Егора и выселить из неё брата и его мать.
В результате в мировом соглашении Николай всё же согласился на перевод на Егора Сорокина прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи квартиры от 10 февраля 2021 года, заключенным между Николаем и предыдущей 82-летней собственницей квартиры.
Право собственности на квартиру у Николая прекращено.
Егор Сорокин в свою очередь уже даже получил право собственности на квартиру, она официально переоформлена на его имя. Тем не менее, перемирие между братьями оказалось только на бумаге. Егор Сорокин недоумевает: если брат вернул ему квартиру — значит, он сам задокументировал факт мошенничества, признал свою вину. Тогда почему уголовное дело не доходит до суда? Почему человек не наказан, не выслушал приговор? Егор Сорокин полагает, что все разумные сроки следствия истекли, и продолжает жаловаться.
0
2
1
0
0
Комментарии