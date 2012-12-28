Все новости
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
24-летний курьер телефонных мошенников отделался штрафом
Происшествия
В Липецкой области до +10
Погода в Липецке
«Свет Добра» осветил успехи и перспективы социального бизнеса в Липецкой области
Общество
В Ельце и четырех районах — красный уровень
Происшествия
Желтый уровень тревоги объявлен по всей области
Общество
В Липецке дистанционное обучение введено всего в одной школе
Общество
Происшествия
540
50 минут назад
2

Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве расследуют почти 11 месяцев. В суд оно пока не передано.

Липецкий отдел полиции №4 расследует уголовно дело о мошенничестве в особо крупном размере»: 40-летний мужчина обвинил своего 46-летнего двоюродного брата в присвоении квартиры.

Со слов потерпевшего Егора Сорокина, ещё в феврале 2021 года он попросил своего двоюродного брата Николая (матери мужчин — родные сёстры) помочь ему купить квартиру на улице Желябова,12 в Липецке. Сам Егор тогда жил и работал в Пермском крае. Потратить полтора дня на дорогу в Липецк он не смог. К тому же на тот момент неудачно сложились обстоятельства: мужчина и паспорт потерял, и были незаконченные дела на работе. А двоюродный брат охотно согласился помочь. Квартиру покупали через риелтора, который был в курсе ситуации. Егор Сорокин перевёл брату деньги на покупку квартиры — 1 860 000 рублей и услуги по оформлению недвижимости. И тот оформил сделку на своё имя, обещая по приезду родственника переоформить жильё.

Спустя полгода после покупки квартиры Егор Сорокин вместе с матерью-инвалидом приехал в Липецк. Мужчина сразу прописался в той самой квартире на улице Желябова, начал там жить и делать ремонт. Сделку по переоформлению квартиры почему-то решили отложить на следующий год. Но когда срок подошёл, двоюродный брат наотрез отказался переоформлять жильё. Решить спор полюбовно не получилось — мужчины вовсе перестали общаться.

— Мой брат не просто заграбастал мою квартиру, но так же получил налоговый вычет за её приобретение и присвоил и эти деньги, — возмущается Егор Сорокин, который также написал заявление в полицию и 21 ноября 2024 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому он признан потерпевшим.

Это уголовное дело расследуют уже почти 11 месяцев — в суд оно до сих пор не передано. Егор Сорокин полагает, что все разумные сроки следствия истекли, и написал не одну жалобу в прокуратуру.

Первую жалобу (её Егор написал 4 февраля) рассмотрела прокуратура Правобережного района ещё 14 февраля этого года — на тот момент срок расследования был продлён до 21 февраля 2025 года. Прокуратура района в адрес начальника отдела полиции №4 11 февраля внесла требование об устранении нарушений. Но с того момента ничего особо не изменилось.

25 апреля через портал Госуслуг представителем Сорокина была направлена ещё одна жалоба — уже не на полицию, а прокуратуру Правобережного района. 28 мая на неё пришёл ответ, в котором говорилось, что срок предварительного следствия снова продлён — на тот момент на 21 июня.

«К настоящему времени следственным органом не решен вопрос о проведении фоноскопической экспертизы аудиозаписи телефонного разговора подозреваемого и потерпевшего, не проведена оценка стоимости жилого помещения с целью определения причиненного Сорокину ущерба, не устранены противоречия между показаниями потерпевшего и подозреваемого, не проведены очные ставки между подозреваемым и свидетелями. Не принято надлежащих мер к окончанию расследования. По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес врио начальника ОРП ОП Nº4 СУ УМВД России по городу Липецку 22.05.2025 вновь внесено требование. Кроме того, начальнику СУ УМВД России по городу Липецку направлено представление с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе лиц, осуществляющих ведомственный контроль над деятельностью указанных сотрудников, качеством и полнотой проведения предварительного следствия. Результаты расследования поставлены на особый контроль», — говорилось в ответе прокуратуры от 28 мая. 

IMG_9544.jpeg

28 июля последовало очередное обращение в прокуратуру, а 3 сентября — очередной ответ и требование в адрес начальника отдела полиции №4. 18 сентября — очередное обращение…

IMG_9547.jpeg

С двоюродным братом Егор Сорокин на настоящий момент оборвал все контакты. Последний раз он виделся с ним на очной ставке — она всё же была. Каждый из мужчин настаивает на своём. Получается — слово против слова. Да и вообще дело вполне может перейти в гражданско-правовую плоскость: по сути формально речь идёт не о квартире, а о сумме неосновательного обогащения или долговых обязательствах.

— Мой двоюродный брат уверяет, что мой перевод ему денег на покупку квартиры — это я просто дал ему в долг. Он стоит на этом. Даже обещает вернуть, как только улучшится его материальное положение — но это произойдёт не раньше, чем через пять лет. Повлиять на родственника тоже некому: его мать — моя родная тётя умерла, а моя мать-инвалид ему не указ, — вздыхает Егор Сорокин.

мошенничество
0
2
7
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
11 минут назад
Судя по возрасту, должны еще помнить моральный кодекс строителя коммунизма. Там среди прочего говорилось: Человек человеку — друг, товарищ и брат. А получается наоборот..
Ответить
Если это правда
18 минут назад
То как можно доверить свои деньги? Хотя у нас столько бабла переведено на безопасный счёт. Очуметь
Ответить
