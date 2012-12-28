Все новости
Происшествия
527
сегодня, 12:55
4

Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить

Полиция поделилась подробностями мошенничества на 686 000 рублей.

ОМВД России по городу Ельцу поделилось подробностями обмана 34-летней женщины, которая отправила мошенникам 686 000 рублей: 138 000 рублей через банкомат и 548 000 рублей — онлайн-переводом.

Ещё 30 октября женщины через мессенджер позвонил мужчина, который представился «сотрудником Центрального банка России Александром Воронцовым».

Он испугал ельчанку тем, что мошенники оформили на неё кредит в миллион рублей, и его нужно срочно погасить. Для этого женщина должна была внести свои деньги, которые потом якобы вернёт ей государство. При этом Александр Воронцов пригрозил ельчанке уголовной ответственностью за разглашение какой-либо информации. Также «сотрудник банка» продиктовал женщине номера карт, на которые она должна была перевести деньги прямо во время разговора. И ельчанка перевела через онлайн-банк 548 000 рублей, которые были у нее на счету. Позже через банкомат она внесла еще 138 000 рублей, которые хранились у нее дома наличными.

«Сотрудник Центробанка» позвонил ельчанке еще раз, настаивая на том, что мошенники взяли на неё кредит в 1 000 000 рублей, а женщина перевела чуть менее 700 тысяч рублей. То есть она осталась должна. Он требовал взять кредит на оставшуюся сумму. Но к этому моменту ельчанка уже поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

ОМВД России по городу Ельцу возбудило уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Элиот
6 минут назад
Как мошенники могут оформить кредит? Да ещё на миллион? У них есть паспорт, телефон, они звонили человеку на работу? Думайте головой прежде чем что-то делать. А когда делаете, советуйтесь с адекватными людьми. И самое главное -никому нельзя верить. Даже близким родственникам.
Ответить
Жительница
20 минут назад
Меня тоже развели на деньги. Способ стандартный: близкий человек попал в полицию. Оказалось что этот самый "близкий" был заодно. От этого вдвойне противно. Итог: украдено 39 тысяч и золотое кольцо.
Ответить
СССР
43 минуты назад
удалите вы эти мессенджеры, бездельники там цельный день сидят
Ответить
Элиот
9 минут назад
А мессенджеры то при чём? Если нет мозгов, то мессенджеры не помогут, тут вообще помощь не требуется.
Ответить
