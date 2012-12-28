На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Полиция поделилась подробностями мошенничества на 686 000 рублей.
Ещё 30 октября женщины через мессенджер позвонил мужчина, который представился «сотрудником Центрального банка России Александром Воронцовым».
Он испугал ельчанку тем, что мошенники оформили на неё кредит в миллион рублей, и его нужно срочно погасить. Для этого женщина должна была внести свои деньги, которые потом якобы вернёт ей государство. При этом Александр Воронцов пригрозил ельчанке уголовной ответственностью за разглашение какой-либо информации. Также «сотрудник банка» продиктовал женщине номера карт, на которые она должна была перевести деньги прямо во время разговора. И ельчанка перевела через онлайн-банк 548 000 рублей, которые были у нее на счету. Позже через банкомат она внесла еще 138 000 рублей, которые хранились у нее дома наличными.
«Сотрудник Центробанка» позвонил ельчанке еще раз, настаивая на том, что мошенники взяли на неё кредит в 1 000 000 рублей, а женщина перевела чуть менее 700 тысяч рублей. То есть она осталась должна. Он требовал взять кредит на оставшуюся сумму. Но к этому моменту ельчанка уже поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
ОМВД России по городу Ельцу возбудило уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
