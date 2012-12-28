15-летняя девочка перевела бабушкины деньги мошенникам

А 60-летний липчанин решил заработать на бирже и лишился 1,6 миллиона рублей.

15-летняя внучка жительницы Доброго отправила мошенникам 85 тысяч рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочку обрабатывали с 12 по 14 ноября, и по рекомендациям мошенников она решила обезопасить деньги на карте бабушки, переведя их на неустановленный счёт.Самый большой куш мошенники сорвали с 60-летнего липчанина — с 6 по 7 октября мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,6 миллиона рублей.34-летняя ельчанка с 30 октября по 13 ноября общалась в мессенджере с сотрудниками «налоговой» и «Центробанка» и отправила мошенникам 138 000 рублей через банкомат и ещё 548 000 рублей — онлайн-переводом. Всего женщина лишилась 686 000 рублей.14 ноября в полицию обратилась 41-летняя липчанка: ей позвонили и предложили сохранить свои сбережения, в результате женщина перевела мошенникам 61 000 рублей. В Добром 39-летняя женщина в тот же день точно также «обезопасила» 89 000 рублей.46-летняя женщина откликнулась на предложение в мессенджере и с 12 по 14 ноября пыталась заработать на торговой площадке: она перевела 300 000 рублей на различные банковские счета. 39-летняя липчанка тоже решила подзаработать и с 14 по 15 ноября перевела на указанный мошенниками счёт 245 800 рублей.Двоих обманули при покупке товаров в интернете: 19-летняя ельчанка лишилась 7100 рублей при покупке платья, а 46-летняя липчанка — 10 000 рублей при покупке детской кроватки.