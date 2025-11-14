17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
В аварии также пострадала 10-летняя девочка, она доставлена в больницу.
В аварии погибла 53-летняя пассажирка «Гранты», еще одна пассажирка легковушки — 10-летняя девочка доставлена в больницу.
Причину столкновения еще устанавливают полицейские.
За сутки это уже вторая серьезная авария в Задонском районе. Днем на 412-м трассы «Дон» столкнулись автомобили «Лада Приора» с 18-летней девушкой за рулем и «Киа Рио» под управлением 50-летнего водителя. Оба водителя, 49-летняя пассажирка «Киа» и 18-летний пассажир «Лады» были госпитализированы.
