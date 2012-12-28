Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе

«Ладой» управляла 18-летняя девушка. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за нарушения очередности проезда.

Сегодня днем в Задонском районе на 412-м километре трассы «Дон» столкнулись автомобили «Лада Приора» с 18-летней девушкой за рулем и «Киа Рио» под управлением 50-летнего водителя.Как сообщает Госавтоинспекция, в ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, 49-летняя пассажирка «Киа» и 18-летний пассажир «Лады».«Предварительно, причиной аварии стало нарушение очередности проезда», — добавляют в полиции.