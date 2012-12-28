41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
842
сегодня, 12:58
3
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе
«Ладой» управляла 18-летняя девушка. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за нарушения очередности проезда.
Как сообщает Госавтоинспекция, в ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, 49-летняя пассажирка «Киа» и 18-летний пассажир «Лады».
«Предварительно, причиной аварии стало нарушение очередности проезда», — добавляют в полиции.
0
0
1
1
3
Комментарии (3)