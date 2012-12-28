Все новости
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
В Грязинском районе опрокинулась фура
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе
Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе

«Ладой» управляла 18-летняя девушка. По предварительным данным, автомобили столкнулись из-за нарушения очередности проезда.

Сегодня днем в Задонском районе на 412-м километре трассы «Дон» столкнулись автомобили «Лада Приора» с 18-летней девушкой за рулем и «Киа Рио» под управлением 50-летнего водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция, в ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, 49-летняя пассажирка «Киа» и 18-летний пассажир «Лады».

IMG_1693.jpeg

«Предварительно, причиной аварии стало нарушение очередности проезда», — добавляют в полиции.
Комментарии (3)

Елена
36 минут назад
в 18 лет еще реакция не та, согласна с "садоводом"
Садовод
сегодня, 13:28
Ну не может «Ладой» управлять 18-летняя девушка, не научилась ещё. Скорее "Лада" управляла девушкой
Житель
52 минуты назад
Это точно подмечено….
