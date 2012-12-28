Все новости
Происшествия
131
25 минут назад

20-летний липчанин промышлял кражами

Всего парню вменяют четыре кражи — из садовых домиков, салона красоты и гаража.

20-летний липчанин задержан по подозрению в четырёх кражах, в том числе в двух — из садовых домиков.

«В конце сентября он выставил оконные стекла и украл садовых домиков электроинструменты и бытовые предметы быта на общую сумму 20 000 рублей. Также его подозревают в кражах бензопилы из гаража, 10 000 рублей и умной колонки из салона красоты. Общий ущерб составил 37 700 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцам. Деньги парень успел потратить. Возбуждены уголовные дела по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
