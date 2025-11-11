Все новости
Общество
109
42 минуты назад

Новая эра реабилитации: в липецкой больнице помогают детям с серьезными заболеваниями

Модернизация реабилитационной службы в Липецкой городской детской больнице позволяет юным пациентам с тяжелыми нарушениями здоровья проходить полноценный курс восстановительного лечения.

В городской детской больнице Липецка создана единая система оказания помощи, ориентированная на детей от рождения до совершеннолетия, имеющих такие сложные диагнозы, как детский церебральный паралич, последствия повреждений нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата и другие серьезные патологии. 

Инфраструктура отделения медицинской реабилитации включает 30 стационарных коек и 15 мест в дневном стационаре, что позволяет ежегодно обеспечивать восстановительным лечением приблизительно 1000 детей на втором и третьем этапах восстановления.

photo_2025-11-11_11-46-49 (3).jpg

Детки проходят реабилитацию в отделении разные. Это и пострадавшие в ДТП, и с врожденными проблемами. 

Десятилетний Матвей из Чаплыгина в результате ДТП был практически обездвижен, правая сторона тела его не слушалась. Уже несколько раз мальчик прошел реабилитацию в городской больнице Липецка, куда получил направление из областной. Паренек уже практически полностью восстановился. Руки, ноги работают, себя сам обслуживает и с удовольствием занимается на лечебных тренажерах. Их в больнице много, от классики, при помощи которых восстанавливалось не одно поколение, до суперсовременных, оснащенных компьютерами, мониторами. Дети, например, разрабатывают поврежденные травмами сухожилия одновременно играя в специально разработанную компьютерную игру, но не при помощи «мышки», а специального мячика.  Другой аппарат имеет металлические «руки» или «ноги», которые разрабатывают обычные человеческие конечности. По сути это роботы, которые учат обездвиженных или ограниченных в движении детей. 

photo_2025-11-11_11-46-49 (6).jpg

photo_2025-11-11_11-46-49 (5).jpg

photo_2025-11-11_11-46-49 (4).jpg


Ребенок с тяжелейшим ДЦП проходит реабилитацию в специальной кровати «Сатурн», где все его мышцы расслабляются на специальном матрасе заполненном теплой жидкостью, приводимой в движение. Мама говорит, мальчик уже держит голову, сам жует, владеет руками и ногами. 

— Результаты поразительные, в комплексе с другими методами лечения, проводимыми в больнице, а мы здесь проходим реабилитацию дважды в года. И эти методы сейчас собраны в единый комплекс, поэтому, наверное, такой хороший результат, — говорит мама мальчика Людмила Федотова.

photo_2025-11-11_11-46-49 (2).jpg


— Ключевой особенностью обновленного подхода стала реализация мультидисциплинарного принципа организации помощи. В работе с каждым пациентом участвуют профильные специалисты: неврологи, ортопеды, физиотерапевты, логопеды, клинические психологи и инструкторы лечебной физкультуры. Для всех детей формируются индивидуальные программы продолжительностью от 16 до 21 дня, которые могут повторяться до трех раз в течение года. Основной акцент в работе делается не только на улучшение медицинских показателей, но и на социальную адаптацию, возвращение к образовательному процессу и полноценному общению, — рассказала заместитель главного врача по медицинской реабилитации ЛГДБ Ирина Глазкова.

По словам министра здравоохранения региона Анны Марковой, липецкая городская детская больница превратилась в учреждение, где детям возвращают не только здоровье, но и возможность двигаться, говорить, чувствовать уверенность в себе и радоваться жизни.

— Мы строим систему, где каждый ребёнок, независимо от диагноза, получает шанс на восстановление. Реабилитация — это не роскошь, а необходимость. И наша задача — сделать её максимально эффективной и доступной, — подчеркивает Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Существенную роль в повышении эффективности лечения играет оснащение современным медицинским оборудованием. В прошлом году в рамках реализации программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» учреждение получило 22 единицы новой аппаратуры общей стоимостью свыше 13 миллионов рублей. В перечень приобретенного оборудования вошли системы биологической обратной связи, специализированные тренажеры для разработки конечностей, вертикализаторы, аппараты для гидрокинезиотерапии, сильвинитовая спелеокамера, галотерапевтические комплексы, электростимуляторы и устройства для коррекции спастичности.

photo_2025-11-11_11-46-49 (9).jpg

photo_2025-11-11_11-46-49 (7).jpg

Параллельно с развитием стационарной помощи активно внедряются амбулаторные формы реабилитации. В соответствии с федеральными и региональными нормативами в структуре здравоохранения области создан Городской центр медицинской реабилитации детям, что дает возможность проводить продолжительные курсы восстановительного лечения без помещения пациента в стационар. Благодаря выстроенной системе работы удается обеспечить стопроцентный охват детей, нуждающихся в реабилитационных мероприятиях, с соблюдением принципов преемственности, непрерывности и индивидуального подхода.

детская больница
реабилитация
