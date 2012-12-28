У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию

39-летний мужчина повторно попался пьяным за рулём.

Усманский районный суд приговорил 39-летнего мужчину к шести месяцам исправительной колонии общего режима и лишению прав на четыре года за управление автомобилем в состоянии опьянения (по части второй 264.1 УК РФ) . Также у него конфискован в пользу государства автомобиль «ВАЗ-21150».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже имел административное наказание за пьяную езду. Но 2 марта этого года он снова был остановлен сотрудниками ДПС пьяным за рулём.Водитель полностью признал вину. Прямо в зале суда он был заключен под стражу. При этом суд учёл, что у мужчины есть малолетний ребенок.