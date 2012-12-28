Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
У любителя пьяной езды конфисковали «ВАЗ», а самого отправили на полгода в колонию
39-летний мужчина повторно попался пьяным за рулём.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина уже имел административное наказание за пьяную езду. Но 2 марта этого года он снова был остановлен сотрудниками ДПС пьяным за рулём.
Водитель полностью признал вину. Прямо в зале суда он был заключен под стражу. При этом суд учёл, что у мужчины есть малолетний ребенок.
0
0
0
2
0
