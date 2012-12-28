Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»
Компания выиграла сразу два муниципальных контракта.
Чтобы не утонуть в таком мусоре, управление главного смотрителя администрации Липецка отыграло сразу два контакта: на уборку старых шин, а также обрези кустарников и деревьев с контейнерных площадок. В обоих случаях победило ООО «Утилизация» Юрия Чурсина, в конкурентной борьбе обойдя своих соперников. В итоге заказчик будет платить подрядчику 1 499 рублей 99 копеек за каждую тонну вывезенные веток по контракту ценой в 2,9 млн рублей и 7 999 рублей за каждую тонну истертых покрышек по контракту в 1 млн рублей.
Управление главного смотрителя будет давать «Утилизации» заявки на вывоз такого мусора до конца этого года. В контрактах прописано, что подрядчику запрещено вывозить отходы в несанкционированные места, сталкивать их в овраги и водоотводные канавы, сжигать или засыпать грунтом. Весь транспорт исполнителя работы обязан быть оборудован системой действующего спутникового наблюдения (ГЛОНАСС/GPS) или его эквивалентом на весь период выполнения работ по контракту, что позволит отследить его передвижение. Заказчик, в свою очередь, задекларировал в контракте проверку полигонов, на которые попадет вывезенный из города мусор.
Зарегистрированная летом 2016 года компания «Утилизация» хорошо знакома мэрии, так как в ТОП-3 ее заказчиков входят МБУ «Управление благоустройства Липецка» (8 контрактов на 25,4 млн рублей) и УГС (9 контрактов на 21,2 млн рублей). Только в 2024 году выручка ООО «Утилизации» выросла на 16% — до 42,6 млн рублей, а чистая прибыль — на 110%, составив 4,8 миллиона.
