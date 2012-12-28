Все новости
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
На Соколе — большое отключение холодной воды
Общество
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +11
Погода в Липецке
Бензин дешевел, солярка дорожала
Экономика
Из Данковской инфекционки могут сделать школу искусств
Здоровье
У двери подъезда заметили лису
Общество
Предложение помощнику прокурора взятки в три миллиона обернулось штрафом в 10 миллионов
Происшествия
Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
Жители Липецкой области значительно чаще стали банкротиться
Общество
Старый лесной пожар на Силикатных озерах принимают за поджоги
Общество
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
Общество
541
сегодня, 14:50
4

Ветки и шины с контейнерных площадок Липецка будет вывозить ООО «Утилизация»

Компания выиграла сразу два муниципальных контракта.

С сентября региональный оператор по сбору, переработке и утилизации твердых бытовых отходов, компания «ЭкоПром-Липецк» вывозит с контейнерных площадок лишь бытовой мусор и тот крупногабаритный — мебель и бытовую технику — для которого созданы (не везде, конечно) специальные отсеки. Использованные шины, ветки, траву и строительный мусор регоператор не вывозит (последний вид отходов обязаны вывозить управляющие компании по договору с регоператором).

2yoo9zu7hn64b0l8s7suvm810n8n8p5k.jpg

f1ll19f5bzu8t3y6lnp5061h15nycbwi.webp

Чтобы не утонуть в таком мусоре, управление главного смотрителя администрации Липецка отыграло сразу два контакта: на уборку старых шин, а также обрези кустарников и деревьев с контейнерных площадок. В обоих случаях победило ООО «Утилизация» Юрия Чурсина, в конкурентной борьбе обойдя своих соперников. В итоге заказчик будет платить подрядчику 1 499 рублей 99 копеек за каждую тонну вывезенные веток по контракту ценой в 2,9 млн рублей и 7 999 рублей за каждую тонну истертых покрышек по контракту в 1 млн рублей.

Управление главного смотрителя будет давать «Утилизации» заявки на вывоз такого мусора до конца этого года. В контрактах прописано, что подрядчику запрещено вывозить отходы в несанкционированные места, сталкивать их в овраги и водоотводные канавы, сжигать или засыпать грунтом. Весь транспорт исполнителя работы обязан быть оборудован системой действующего спутникового наблюдения (ГЛОНАСС/GPS) или его эквивалентом на весь период выполнения работ по контракту, что позволит отследить его передвижение. Заказчик, в свою очередь, задекларировал в контракте проверку полигонов, на которые попадет вывезенный из города мусор.

Зарегистрированная летом 2016 года компания «Утилизация» хорошо знакома мэрии, так как в ТОП-3 ее заказчиков входят МБУ «Управление благоустройства Липецка» (8 контрактов на 25,4 млн рублей) и УГС (9 контрактов на 21,2 млн рублей). Только в 2024 году выручка ООО «Утилизации» выросла на 16% — до 42,6 млн рублей, а чистая прибыль — на 110%, составив 4,8 миллиона.
мусор
утилизация
1
0
0
2
2

Комментарии (4)

Сначала новые
Все звёзды
44 минуты назад
Когда вывезите с сокола ветки и шины с лета всё лежит
Ответить
Интересно
47 минут назад
Что, ждать еще одну платежку???!!!
Ответить
ВачА
55 минут назад
Количество контейнеров Экопром сокращает из года в год. У нас два огромных многоквартирных дома, контейнеров 7-8 было на обоих, сейчас на одной площадке их всего 4, на другой вообще 3. Когда контейнер переполняется, жители скидывают мусор в большой контейнер, предназначенный для веток, шин и прочего бытового мусора.
Ответить
Красивая
сегодня, 14:57
Очень надеюсь что бедные жители за это ничего не должны доплачивать.
Ответить
