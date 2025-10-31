«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
3533
вчера, 14:55
35
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
GOROD48 побывал в молодоженке, жители которой второй год не могут добиться ремонта системы отопления.
— Отключение связано с подтоплением подвала дома из тепловой магистрали «РИР Энерго». Управляющая компания «Маяк» неоднократно направляла энергетикам письма, также по этому вопросу проходили совещания с департаментом ЖКХ администрации Липецка и «РИР Энерго». Они обещали устранить течь, но не устранили.
А потом нам еще раз позвонили. В этот раз жительница этого же дома Лариса просто плакала, рассказывая о том, до чего довела молодоженку УК «Маяк»: в стене ее квартиры на пятом этаже образовалась трещина, которую ее муж запенил из баллончика. «Но по ночам в месте трещины я слышу шорох. Это значит, что стена продолжает разрушаться».
Когда корреспондент GOROD48 приехал к дому, у его подъезда уже собрались несколько женщин, желающих рассказать о своем житье-вытье.
Сначала был показан подвал. В нескольких шагах от входа в него — жижа. И чем дальше — тем глубже. Жильцы уверяют, что в другом конце подвала он подтоплен уже по колено. В подвале тепло настолько, что на железных трубах висят капли воды. Испарения пропитали полы квартир первого этажа.
Начинаем ходить по этим квартирам. В первой же из них очки ее хозяйки, зашедшей с улицы, тут же запотевают. В комнате очень душно. Галина Николаевна задирает линолеум и показывает на тряпки под ним: так она собирает с бетонного пола воду. Эти тряпки пенсионерка отжимает каждые полчаса. В туалете вскрыт короб — кафельную плитку содрали с него, чтобы обнажить стояк с холодной водой. От трубы большими кусками отваливается ржавчина, ведь она всегда мокрая. От повышенной влажности вспучило двери в санузел. В углах комнаты — черная плесень.
— Из-за того, что у нас отключено отопление, мы топимся газом и электрообогревателем. Кто компенсирует нам эти расходы? А ведь я с декабря 2024 года стала ходить в наш «Маяк» добиваться ремонта инженерных коммуникаций в доме!
Ее соседка по первому этажу Галина Кузьмина показывает на лужу на лестничной площадке. Говорит, что эта вода натекает по трубам аж с крыши девятиэтажки. Сегодня идет дождь, и это значит, что воды тут скоро будет по щиколотку. В квартире женщины вздуто покрытие пола. Поэтому она ходит по разбухшим пузырям. На стене выхода на балкон — пятно черной плесени. Тут, под сейчас холодной батареей она постоянно собирает воду тряпкой.
— Вот, смотрите, 18 градусов! — Лариса Лаушкина показывает большой термометр. — У меня — угловая комната. В ней в отопительный сезон должно быть не меньше 20 градусов! Я сплю в шапке. Если бы не постоянно включенный обогреватель, мы вообще бы замерзли! А еще от вечной сырости у нас полно комаров. Вот они!
Женщина отгибает занавеску и убивает насекомых ладонью. На этой стене — все та же плесень. А на противоположной — та самая запененная щель.
— Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!
Мы связались с липецким филиалом «РИР-Энерго», который, судя по комментарию того же Александра Пешкова, виноват в отключении горячей воды и отопления. В компании возмутились. Заявили, что проблема — в неисправности сетей в подвале дома. Но сегодня «РИР-Энерго» в качестве жеста доброй воли даст «управляшке» трактор, чтобы разрыть ввод в дом теплосети. Как только УК отремонтирует свою трубу, утверждают в «РИР-Энерго», в дом вернутся тепло и горячая вода.
2
5
19
0
2
Комментарии (35)