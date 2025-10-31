Все новости
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
Общество
3533
вчера, 14:55
35

«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»

GOROD48 побывал в молодоженке, жители которой второй год не могут добиться ремонта системы отопления.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №4 по проезду Строителей в Липецке Наталья. Со слов женщины, вот уже неделю в доме нет ни горячей воды, ни отопления. Мы связались с техническим директором управляющей компании «Маяк» Александром Пешкиным, который сообщил, что горячей воды и отопления в доме нет всего лишь три дня:

— Отключение связано с подтоплением подвала дома из тепловой магистрали «РИР Энерго». Управляющая компания «Маяк» неоднократно направляла энергетикам письма, также по этому вопросу проходили совещания с департаментом ЖКХ администрации Липецка и «РИР Энерго». Они обещали устранить течь, но не устранили.

А потом нам еще раз позвонили. В этот раз жительница этого же дома Лариса просто плакала, рассказывая о том, до чего довела молодоженку УК «Маяк»: в стене ее квартиры на пятом этаже образовалась трещина, которую ее муж запенил из баллончика. «Но по ночам в месте трещины я слышу шорох. Это значит, что стена продолжает разрушаться».

5197626953715284327.jpg+2025-10-31-14.26.15+niz.jpg

Когда корреспондент GOROD48 приехал к дому, у его подъезда уже собрались несколько женщин, желающих рассказать о своем житье-вытье.

Сначала был показан подвал. В нескольких шагах от входа в него — жижа. И чем дальше — тем глубже. Жильцы уверяют, что в другом конце подвала он подтоплен уже по колено. В подвале тепло настолько, что на железных трубах висят капли воды. Испарения пропитали полы квартир первого этажа.

Начинаем ходить по этим квартирам. В первой же из них очки ее хозяйки, зашедшей с улицы, тут же запотевают. В комнате очень душно. Галина Николаевна задирает линолеум и показывает на тряпки под ним: так она собирает с бетонного пола воду. Эти тряпки пенсионерка отжимает каждые полчаса. В туалете вскрыт короб — кафельную плитку содрали с него, чтобы обнажить стояк с холодной водой. От трубы большими кусками отваливается ржавчина, ведь она всегда мокрая. От повышенной влажности вспучило двери в санузел. В углах комнаты — черная плесень.

5197626953715284329.jpg+2025-10-31-14.26.15+niz.jpg

5197626953715284328.jpg+2025-10-31-14.26.15+niz.jpg

— Из-за того, что у нас отключено отопление, мы топимся газом и электрообогревателем. Кто компенсирует нам эти расходы? А ведь я с декабря 2024 года стала ходить в наш «Маяк» добиваться ремонта инженерных коммуникаций в доме!

Ее соседка по первому этажу Галина Кузьмина показывает на лужу на лестничной площадке. Говорит, что эта вода натекает по трубам аж с крыши девятиэтажки. Сегодня идет дождь, и это значит, что воды тут скоро будет по щиколотку. В квартире женщины вздуто покрытие пола. Поэтому она ходит по разбухшим пузырям. На стене выхода на балкон — пятно черной плесени. Тут, под сейчас холодной батареей она постоянно собирает воду тряпкой.

— Вот, смотрите, 18 градусов! — Лариса Лаушкина показывает большой термометр. — У меня — угловая комната. В ней в отопительный сезон должно быть не меньше 20 градусов! Я сплю в шапке. Если бы не постоянно включенный обогреватель, мы вообще бы замерзли! А еще от вечной сырости у нас полно комаров. Вот они!

Женщина отгибает занавеску и убивает насекомых ладонью. На этой стене — все та же плесень. А на противоположной — та самая запененная щель.

— Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!

Мы связались с липецким филиалом «РИР-Энерго», который, судя по комментарию того же Александра Пешкова, виноват в отключении горячей воды и отопления. В компании возмутились. Заявили, что проблема — в неисправности сетей в подвале дома. Но сегодня «РИР-Энерго» в качестве жеста доброй воли даст «управляшке» трактор, чтобы разрыть ввод в дом теплосети. Как только УК отремонтирует свою трубу, утверждают в «РИР-Энерго», в дом вернутся тепло и горячая вода.
Комментарии (35)

Гость
вчера, 22:54
АО «РИР Энерго» (ранее — «Квадра») принадлежит Госкорпорации «Росатом» через её подразделение «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР). В январе 2022 года «Росатом» приобрел 82,47% акций у группы «ОНЭКСИМ».
Ответить
анна
вчера, 21:58
Лучше бы не запенивал. Грязь на стене только развел
Ответить
ничего
вчера, 21:11
а в это время у кого-то появилась новая вилла и яхта
Ответить
СССР
вчера, 20:51
частный бизнес - получает только прибыль!
Ответить
Игорь
вчера, 20:32
Ждите повышения электроэнергии те рпи лы дума уже приняла закон эсли это закон
Ответить
Наталия
вчера, 20:24
Как всегда, Рир Энерго ни в чем не виноваты, это все злодеи с управляющей компани
Ответить
Ляля
вчера, 20:03
Весь 15 мкр разрыт,повсюду лужи,грязь,вонь из подвалов!Всё лето Проезд Строителей плавал из-за порыва трубы,за Пятерочкой на Водопьянова!Сейчас наступают холода,а люди сидят без воды и тепла!МАЯК-ПОЛНОЕ ДНО!Совершенно ничего не делают!
Ответить
Попробуйте
вчера, 19:34
вот что. Купите побольше яблок и сушите их в духовке. И яблок на-сУшите и квартиру про-сУшите
Ответить
гостья
вчера, 18:43
Здесь требуется вмешательство мэра. Жалко людей!
Ответить
василий
вчера, 18:25
студенческий городок 13 милости просим просим
Ответить
