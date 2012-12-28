В Липецкой области дожди пойдут на спад

Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.

1 ноября Липецкая область окажется в тыловой части уходящего на восток циклона, ожидаются небольшие дожди. 2 и 3 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза.