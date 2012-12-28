Все новости
Погода в Липецке
868
вчера, 17:00
3

В Липецкой области дожди пойдут на спад

Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.

1 ноября Липецкая область окажется в тыловой части уходящего на восток циклона, ожидаются небольшие дожди. 2 и 3 ноября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза. 

дожди
4
0
0
4
2

Комментарии (3)

Костья
вчера, 19:57
Липчанке, вам шикарно, а мне весь этот шик теперь подметать!
Ответить
Что то
вчера, 19:46
я золотую осень в этом году не заметил ,или ее небыло ?
Ответить
Липчанка
вчера, 18:48
Шикарное фото!
Ответить
