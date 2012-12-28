«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Погода в Липецке
В Липецкой области дожди пойдут на спад
Температура воздуха составит от +5 до +10 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — от +5 до +10.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью на улице будет от +3 до +5 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году — 16 градусов мороза.
