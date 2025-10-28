Сегодня в Липецке: превратил квартиру в музей, новая атака на самокаты, почти всем по карману снять жилье – верим?
Общество
52 минуты назад
В Ельце цветут сады, в Липецке — горох, в Ильино —калужница
Влажная и относительно теплая осень преподносит сюрпризы.
— Повторное цветение древесных, плодовых, декоративных, травянистых считается явлением редким, но не уникальным. Я, например, выращиваю в Ильино махровую калужницу, которая цветет ранней весной. И вот она у меня сейчас цветет в октябре! Безусловно, на осеннее цветение оказывает влияние даже не один фактор, а их совокупность. Конечно это перепады температур, перепады влажности, засуха, сменяющаяся обилием осадков и наоборот, холодная или теплая предыдущая зима. Оказывает влияние и почва, на которой растет та или иная культура. Влияет и неправильное внесение удобрений. А бывают и мутации! Факторов очень много, но ничего удивительного в повторном цветении разных культур нет, — считает липецкий биолог Сергей Глазинов.
Этой осенью в Липецкой области цвела уже повторно акация, причем дважды, и даже вишня.
