Общество
572
сегодня, 14:03
7

Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина

На одну трубу установили хомут, другую заварили.

Накануне мы рассказали об утечке в подвале дома №4 по улице Пушкина в Липецке, и сегодня в редакцию поступили слова благодарности от жильцов дома — коммунальная проблема уже решена.



— Журналистика — великая сила! После статьи вечером приехала аварийка и устранила прорыв на трубе отопления в двух подвалах: в первом — установив хомут, так как труба не подлежит восстановлению сваркой, а в третьем подвале трубу заварили. Уже в 23 часа дали отопление. Спасибо вам за помощь людям! Ваша статья на достойном уровне подняла неравнодушных людей и обязала их к действию, вы спасли наш дом от беды, — говорилось в новом обращении в редакцию.

82cf98e7-d345-4fd4-a530-f8a00308754b.jpeg+2025-10-24-13.55.34.jpg

Но, на самом деле, уже накануне в обслуживающей этот дом управляющей компании «Маяк» нам сообщили: пуско-наладочные работы в доме и так были запланированы. УК не начинала их до устранения других неисправностей: два обслуживаемых «Маяком» шестиподъездных дома оставались без отопления.
ЖКХ
0
1
1
2
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вера
39 минут назад
Ремонт в духе Липецка.
Ответить
!
сегодня, 15:45
Интересно куда люди обращались до того как обратиться к журналистам и какие меры были приняты ? !
Ответить
Н
сегодня, 15:13
Жилой фонд и тарифы прошлого века ,руководство особо не напрягалось. Терпения и успехов новому с жильцами и ремонтами.
Ответить
Ну как-то так
сегодня, 14:36
Их надо все менять. Но это нереально перед зимой.
Ответить
Маяк это проклятие
сегодня, 14:30
Они назло людям не делают ничего а если делают то тяп ляп. Деньги только тянут
Ответить
Елена
сегодня, 14:15
одну трубу завариваем, другая лопается, а вы говорите "карусели-карусели"...
Ответить
Мосякин
сегодня, 14:14
Город 48 возьмите на работу сотрудников госжилинспекции, может у вас они работать будут
Ответить
