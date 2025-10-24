Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
сегодня, 14:03
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
На одну трубу установили хомут, другую заварили.
— Журналистика — великая сила! После статьи вечером приехала аварийка и устранила прорыв на трубе отопления в двух подвалах: в первом — установив хомут, так как труба не подлежит восстановлению сваркой, а в третьем подвале трубу заварили. Уже в 23 часа дали отопление. Спасибо вам за помощь людям! Ваша статья на достойном уровне подняла неравнодушных людей и обязала их к действию, вы спасли наш дом от беды, — говорилось в новом обращении в редакцию.
Но, на самом деле, уже накануне в обслуживающей этот дом управляющей компании «Маяк» нам сообщили: пуско-наладочные работы в доме и так были запланированы. УК не начинала их до устранения других неисправностей: два обслуживаемых «Маяком» шестиподъездных дома оставались без отопления.
