Общество
802
сегодня, 14:00
5

«В подвале — как в бане!»

Подвал дома в центре Липецка заполнен паром. Управляющая компания знает о проблеме, но пока сосредоточена на пуске тепла в другие дома.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №4 по улице Пушкина в Липецке: в подвале текут трубы и пар от горячей воды поднимается в квартиры.

— В подвале четвёртые сутки — как в бане! Всё течёт и парит, а рядом — оголённые провода. На аварийную ситуацию в подвале никто не обращает внимания, а у нас от пара уже обои начинают отваливаться. Нужна срочно замена аварийных участков! И ремонт канализации лопнувшей тоже нужен! Когда будут сварщики — непонятно, доступ к трубам обеспечен, подвал мы открыли и даже навели в нем порядок. По закону порыв должны устранить в течение нескольких часов, — рассказала Галина Щеглова.

Как сообщили GOROD48 в обслуживающей этот дом управляющей компании «Маяк», пуско-наладочные работы в доме запланированы. Но как обычно — с учетом других нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. А они есть.

По словам технического директора ООО «УО «Маяк» Александра Пешкина, у управляющей компании 120 проблемных домов, которым порой 60 и более лет. Сложности везде одинаковые: трубы гнилые, всё течёт, а капитальный ремонт перенесен на более поздний срок. А два обслуживаемых управляющей компанией шестиподъездных дома и вовсе до сих пор остаются без отопления — собственно, это и есть первостепенные задачи для решения. Как только отопление в этих домах запустят — приступят к ремонту в подвале дома на Пушкина,4. Тем более, что работы там уже производились: но сделали один подъезд — начало течь в следующем.

В управляющей компании добавили: никаких угроз для жильцов дома нет, течь трубопровода не критичная. Также в «УО «Маяк» посетовали: зачастую жильцы не помогают управляющей компании в доступе к подвалам и трубам, но в данном случае липчане хорошо подготовились к встрече коммунальщиков.
Комментарии (5)

Гость
29 минут назад
У этой компании почти все дома в подобном виде. Работать УК вообще не хочет. Все Жеки отказываются от них. На участках где обслуживаются дома нет не одного рабочего. Если что случись то МАЯК привлекает на разовые работы людей со стороны, при этом платя им мизерные деньги за выполнение работы. А многих и кидает, не платя.
123
32 минуты назад
Можно сдавать парную в аренду .так как ,бань то по городу раз два и обчелся !!!
Ель Сибирская
42 минуты назад
Жила в центре в хрущевке, там сами жители так захламили подвал, что зайти туда было нереально. Там были старые шкафы, стулья, доски, мусор какой то. Это было ужасно. Надо этим жильцам штрафы огромные ввести.
что
сегодня, 14:38
при позднем ссср,что при россии жкх угроблено до такой степени,надо востанавливать несколько десятков лет.
Гость
сегодня, 14:23
Убавляющая компания это как?
