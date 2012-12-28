«В подвале — как в бане!»

Подвал дома в центре Липецка заполнен паром. Управляющая компания знает о проблеме, но пока сосредоточена на пуске тепла в другие дома.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №4 по улице Пушкина в Липецке: в подвале текут трубы и пар от горячей воды поднимается в квартиры.— В подвале четвёртые сутки — как в бане! Всё течёт и парит, а рядом — оголённые провода. На аварийную ситуацию в подвале никто не обращает внимания, а у нас от пара уже обои начинают отваливаться. Нужна срочно замена аварийных участков! И ремонт канализации лопнувшей тоже нужен! Когда будут сварщики — непонятно, доступ к трубам обеспечен, подвал мы открыли и даже навели в нем порядок. По закону порыв должны устранить в течение нескольких часов, — рассказала Галина Щеглова.Как сообщили GOROD48 в обслуживающей этот дом управляющей компании «Маяк», пуско-наладочные работы в доме запланированы. Но как обычно — с учетом других нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. А они есть.По словам технического директора ООО «УО «Маяк» Александра Пешкина, у управляющей компании 120 проблемных домов, которым порой 60 и более лет. Сложности везде одинаковые: трубы гнилые, всё течёт, а капитальный ремонт перенесен на более поздний срок. А два обслуживаемых управляющей компанией шестиподъездных дома и вовсе до сих пор остаются без отопления — собственно, это и есть первостепенные задачи для решения. Как только отопление в этих домах запустят — приступят к ремонту в подвале дома на Пушкина,4. Тем более, что работы там уже производились: но сделали один подъезд — начало течь в следующем.В управляющей компании добавили: никаких угроз для жильцов дома нет, течь трубопровода не критичная. Также в «УО «Маяк» посетовали: зачастую жильцы не помогают управляющей компании в доступе к подвалам и трубам, но в данном случае липчане хорошо подготовились к встрече коммунальщиков.