МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Сегодня в Липецке: День открытых дверей в ДК «Сокол», сколько времени нужно липчанкам, чтобы накраситься перед работой
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Желтый и красный уровни тревоги действовали с полуночи до шести утра.
С полуночи и до двух часов ночи красный уровень тревоги действовал в Ельце, Елецком и Долгоруковском районах, Становлянском и Измалковском муниципальных округах. Желтый уровень действовал на территории всей области до шести утра.
