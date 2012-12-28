Ночью в Липецкой области сбит БПЛА

Желтый и красный уровни тревоги действовали с полуночи до шести утра.

Один БПЛА самолетного типа уничтожен ночью над Липецкой областью, сообщается в сводке Минобороны. Всего за ночь над 13 регионами России и акваторией Азовского моря сбиты 111 беспилотников.С полуночи и до двух часов ночи красный уровень тревоги действовал в Ельце, Елецком и Долгоруковском районах, Становлянском и Измалковском муниципальных округах. Желтый уровень действовал на территории всей области до шести утра.