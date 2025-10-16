Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Читать все
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
Рост цен на бензин еще немного замедлился
Экономика
Читать все
Общество
184
57 минут назад

В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека

16 октября в Липецке открылась третья в этом году модельная библиотека, созданная в рамках национального проекта «Культура». Пространство полностью преобразилось, став многофункциональным культурным центром.

В четверг в Липецке на улице Ленина состоялось торжественное открытие обновлённой модельной библиотеки имени П.И. Бартенева. По словам вице-губернатора Юлии Котляровой, это уже 17-я библиотека нового поколения, которая появилась в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура», и третья такая за 2025 год в Липецке.

«Бартеневка» превратилась в многофункциональную площадку, предназначенную для творческой самореализации молодёжи, интеллектуального развития и поддержки креативных индустрий. Пространство библиотеки разделено на несколько специализированных зон: информационную, коворкинг, литературную, событийную, а также читальный зал. Особого внимания заслуживает Бар библиотечной культуры (ББК) с многоместной кафедрой-ресепшеном и выставочное пространство, оснащённое современным модульным оборудованием.

Теперь в «Бартеневке» на Ленина, знакомой многим липчанам с детства, — два этажа благодаря смонтированному второму уровню и книжные стеллажи от пола до потолка.

photo_2025-10-16_13-36-17 (4).jpg

photo_2025-10-16_13-36-17 (2).jpg

— Модельная библиотека — это место притяжения, где классические формы работы с книгами, чтения совмещены с новыми технологиями. В библиотеки нового поколения хочется приходить и представителям старшего поколения, и юному, и совсем маленьким. Здесь не только хочется читать книгу, но и заниматься творчеством, — считает Юлия Котлярова.

photo_2025-10-16_13-36-18.jpg

Почётный липчанин, экс-начальник департамента культуры, а сейчас председатель совета ветеранов Липецкой области, заместитель руководителя городской общественной палаты Виктор Долгих рассказал, что такие библиотеки — это ещё и своего рода «продлёнки» для детей, и место для игр.

photo_2025-10-16_13-36-17 (7).jpg

— Ребёнку после школы достаточно сообщить родителям, где он, и сказать об этом персоналу библиотеки. Библиотекари здесь специально подготовленные. Если нужно — свяжутся с родителями. Они помогают детям даже уроки делать, увлекают разными играми. И, конечно же, прививают любовь к чтению! Современная модельная библиотека — это всеобъемлющее пространство, охватывающее разные стороны жизни. Здесь, как мы видим, компьютер соседствует с книгами. Всё оснащено искусственным интеллектом. Но, как я люблю говорить, искусственный интеллект не заменит естественный. Поэтому классическая книга всегда в приоритете, и пока она не проигрывает ни электронной, ни какому-либо другому способу восприятия литературы.

photo_2025-10-16_13-36-17 (5).jpg

Немаловажно, что новые модельные библиотеки доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них установлены индукционные системы с субтитрированием, смонтированы пандусы и размещены информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Ведётся и планомерное обновление книжного фонда библиотек. Например, в «Бартеневку» поступило уже более 1,5 тысячи новых изданий. Процесс пополнения библиотечной коллекции будет продолжаться в течение следующих трёх лет.

Жительница улицы Интернациональной Эльвира Федина рассказала, что вся её жизнь связана с этой библиотекой.

— Ещё пионеркой я сюда бегала. Теперь уже внук с внучкой ходят за книжками. Читать любят! Часто здесь проводятся различные литературные вечера, встречи с писателями. Тут и мы, взрослые, находим, чем заняться.

Пётр Дементьев, несмотря на свои 78 лет, также говорит, что сначала в библиотеку на Ленина бегали его дети, потом внуки, а теперь уже и правнуки.

— Я иногда даже сам их прошу взять мне что-то почитать. А работники меня знают и без проблем подбирают книжки «для дедушки». Но, пока слава богу, хожу сам и могу заглянуть сюда лично. Особенно когда приглашают на разные встречи. Иногда тут и писатели выступают, и даже концерты проводятся, поют романсы, стихи читают.

photo_2025-10-16_13-36-17 (3).jpg

И в самом деле, сценическая площадка библиотеки тоже модернизирована и укомплектована специализированными музыкальными инструментами, что позволяет значительно повысить качество концертов.

И, конечно же, обновлена музейная экспозиция, посвящённая российскому историку и литературоведу П.И. Бартеневу, чьё имя носит библиотека.


библиотека
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить