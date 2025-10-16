В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека

16 октября в Липецке открылась третья в этом году модельная библиотека, созданная в рамках национального проекта «Культура». Пространство полностью преобразилось, став многофункциональным культурным центром.

В четверг в Липецке на улице Ленина состоялось торжественное открытие обновлённой модельной библиотеки имени П.И. Бартенева. По словам вице-губернатора Юлии Котляровой, это уже 17-я библиотека нового поколения, которая появилась в регионе благодаря реализации национального проекта «Культура», и третья такая за 2025 год в Липецке.«Бартеневка» превратилась в многофункциональную площадку, предназначенную для творческой самореализации молодёжи, интеллектуального развития и поддержки креативных индустрий. Пространство библиотеки разделено на несколько специализированных зон: информационную, коворкинг, литературную, событийную, а также читальный зал. Особого внимания заслуживает Бар библиотечной культуры (ББК) с многоместной кафедрой-ресепшеном и выставочное пространство, оснащённое современным модульным оборудованием.Теперь в «Бартеневке» на Ленина, знакомой многим липчанам с детства, — два этажа благодаря смонтированному второму уровню и книжные стеллажи от пола до потолка.— Модельная библиотека — это место притяжения, где классические формы работы с книгами, чтения совмещены с новыми технологиями. В библиотеки нового поколения хочется приходить и представителям старшего поколения, и юному, и совсем маленьким. Здесь не только хочется читать книгу, но и заниматься творчеством, — считает Юлия Котлярова.Почётный липчанин, экс-начальник департамента культуры, а сейчас председатель совета ветеранов Липецкой области, заместитель руководителя городской общественной палаты Виктор Долгих рассказал, что такие библиотеки — это ещё и своего рода «продлёнки» для детей, и место для игр.— Ребёнку после школы достаточно сообщить родителям, где он, и сказать об этом персоналу библиотеки. Библиотекари здесь специально подготовленные. Если нужно — свяжутся с родителями. Они помогают детям даже уроки делать, увлекают разными играми. И, конечно же, прививают любовь к чтению! Современная модельная библиотека — это всеобъемлющее пространство, охватывающее разные стороны жизни. Здесь, как мы видим, компьютер соседствует с книгами. Всё оснащено искусственным интеллектом. Но, как я люблю говорить, искусственный интеллект не заменит естественный. Поэтому классическая книга всегда в приоритете, и пока она не проигрывает ни электронной, ни какому-либо другому способу восприятия литературы.Немаловажно, что новые модельные библиотеки доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них установлены индукционные системы с субтитрированием, смонтированы пандусы и размещены информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.Ведётся и планомерное обновление книжного фонда библиотек. Например, в «Бартеневку» поступило уже более 1,5 тысячи новых изданий. Процесс пополнения библиотечной коллекции будет продолжаться в течение следующих трёх лет.Жительница улицы Интернациональной Эльвира Федина рассказала, что вся её жизнь связана с этой библиотекой.— Ещё пионеркой я сюда бегала. Теперь уже внук с внучкой ходят за книжками. Читать любят! Часто здесь проводятся различные литературные вечера, встречи с писателями. Тут и мы, взрослые, находим, чем заняться.Пётр Дементьев, несмотря на свои 78 лет, также говорит, что сначала в библиотеку на Ленина бегали его дети, потом внуки, а теперь уже и правнуки.— Я иногда даже сам их прошу взять мне что-то почитать. А работники меня знают и без проблем подбирают книжки «для дедушки». Но, пока слава богу, хожу сам и могу заглянуть сюда лично. Особенно когда приглашают на разные встречи. Иногда тут и писатели выступают, и даже концерты проводятся, поют романсы, стихи читают.И в самом деле, сценическая площадка библиотеки тоже модернизирована и укомплектована специализированными музыкальными инструментами, что позволяет значительно повысить качество концертов.И, конечно же, обновлена музейная экспозиция, посвящённая российскому историку и литературоведу П.И. Бартеневу, чьё имя носит библиотека.