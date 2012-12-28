18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали

Еще одному пассажиру автомобиля оказали помощь на месте.



Поздно вечером 13 октября в Ельце на улице Радиотехнической врезался в дерево и обувной киоск автомобиль «Лада Калина». С места аварии были госпитализированы 18-летняя девушка-водитель и ее 19-летний пассажир. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте аварии.По данным Госавтоинспекции, девушка не справилась с управлением.Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.В Липецке на улице Зегеля автомобиль «Форд Торнео» под управлением 43-летнего водителя врезался в стоящий «Ниссан Сентра» 36-летней женщины. В столкновении получила 16-летняя пассажирка «Ниссана». Ее отпустили после оказания медицинской помощи.На улице Космонавтов 26-летнюю женщину сбил 15-летний подросток на электросамокате.«По предварительным сведениям, женщина переходила дорогу в неположенном месте», — сообщает ГАИ.Женщина доставлялась в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.