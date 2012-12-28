Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
1559
сегодня, 11:48
3
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Еще одному пассажиру автомобиля оказали помощь на месте.
По данным Госавтоинспекции, девушка не справилась с управлением.
Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.
В Липецке на улице Зегеля автомобиль «Форд Торнео» под управлением 43-летнего водителя врезался в стоящий «Ниссан Сентра» 36-летней женщины. В столкновении получила 16-летняя пассажирка «Ниссана». Ее отпустили после оказания медицинской помощи.
На улице Космонавтов 26-летнюю женщину сбил 15-летний подросток на электросамокате.
«По предварительным сведениям, женщина переходила дорогу в неположенном месте», — сообщает ГАИ.
Женщина доставлялась в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.
0
2
1
1
6
Комментарии (3)