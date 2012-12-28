Все новости
25-летний липчанин зарубил топором родную бабушку
Происшествия
Волейбольный клуб «Липецк» прекратил существование
Спорт
Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Общество
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Происшествия
Елец снова стал съемочной площадкой
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки
Погода в Липецке
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
Происшествия
В пересохшем пруду нашли противотанковую гранату
Происшествия
На благоустройство и ограждение «Петропарка» выделены еще 38,7 млн рублей
Общество
Ельчанин лишился 140 тысяч рублей в попытке вернуть жену через гадалку
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Загрязнение реки Дон оценили в 99 миллионов рублей
Общество
55-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
Происшествия
Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды
Происшествия
На трассе «Липецк-Хлевное» горел «ЗИЛ»
Происшествия
Происшествия
1559
сегодня, 11:48
3

18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали

Еще одному пассажиру автомобиля оказали помощь на месте.

Поздно вечером 13 октября в Ельце на улице Радиотехнической врезался в дерево и обувной киоск автомобиль «Лада Калина». С места аварии были госпитализированы 18-летняя девушка-водитель и ее 19-летний пассажир. Еще одному пассажиру оказали медицинскую помощь на месте аварии.

3dbc-zIOA9ptAA-sIEdAalcntk8BWPbOLcXRHrkLxJAREyKpDgdow51iqDecntemDVqhdWrn0mVlO7uCz9ekj9BW.jpg  

По данным Госавтоинспекции, девушка не справилась с управлением.

Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.

В Липецке на улице Зегеля автомобиль «Форд Торнео» под управлением 43-летнего водителя врезался в стоящий «Ниссан Сентра» 36-летней женщины. В столкновении получила 16-летняя пассажирка «Ниссана». Ее отпустили после оказания медицинской помощи.

На улице Космонавтов 26-летнюю женщину сбил 15-летний подросток на электросамокате. 
«По предварительным сведениям, женщина переходила дорогу в неположенном месте», — сообщает ГАИ.  

Женщина доставлялась в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили.

авария
ДТП
0
2
1
1
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка Ненила
40 минут назад
18-летняя девушка-водитель может быть теперь одумается на будущее изображать Шумахера, а может, к счастью других, вообще за руль не сядет. А если бы на тротуаре был мальчик на самокате, или детская коляска? Ни грамма к ней жалости
Ответить
Dodge
45 минут назад
Как будут ездить в непогоду с ноября, если сейчас не справляются?!!!!
Ответить
Злой.
сегодня, 12:01
Скорость...
Ответить
