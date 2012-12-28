«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа

Электровелосипед за 65 тысяч рублей он отвез в гараж и разобрал на запчасти.



Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №3 раскрыли кражу электровелосипеда за 65 тысяч рублей у жителя 15-го микрорайона города. Техника пропала ночью: владелец оставил электровелосипед в подъезде, а утром обнаружил его пропажу.Оказалось, что кражу совершил его 44-летний сосед. Он погрузил велосипед в автомобиль, увез в свой гараж и разобрал на запчасти.«В краже раскаиваюсь», — заявил мужчина на допросе.В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ).