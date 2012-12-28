Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Происшествия
43 минуты назад
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Электровелосипед за 65 тысяч рублей он отвез в гараж и разобрал на запчасти.
Оказалось, что кражу совершил его 44-летний сосед. Он погрузил велосипед в автомобиль, увез в свой гараж и разобрал на запчасти.
«В краже раскаиваюсь», — заявил мужчина на допросе.
В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ).
