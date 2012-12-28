Все новости
В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Общество
В Липецке будут судить бандитов с кувалдой
Происшествия
Красный уровень для шести районов
Происшествия
На каком стуле сидел главный банкир Липецка?
Общество
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Жёлтый-красный-снова жёлтый
Происшествия
Красный уровень для шести районов
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Здоровье
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Происшествия
Сильный ветер продержится в области весь день
Погода в Липецке
Отбой жёлтого
Общество
Снова жёлтый
Происшествия
Происшествия
358
43 минуты назад

«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа

Электровелосипед за 65 тысяч рублей он отвез в гараж и разобрал на запчасти.

Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №3 раскрыли кражу электровелосипеда за 65 тысяч рублей у жителя 15-го микрорайона города. Техника пропала ночью: владелец оставил электровелосипед в подъезде, а утром обнаружил его пропажу.

Оказалось, что кражу совершил его 44-летний сосед. Он погрузил велосипед в автомобиль, увез в свой гараж и разобрал на запчасти.

«В краже раскаиваюсь», — заявил мужчина на допросе.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ).
кража
