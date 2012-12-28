Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Читать все
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Происшествия
Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области выбирают туристический символ и слоган
Общество
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
Квас и лимонад незаконно рекламировали герои «Ну, погоди!»
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Читать все
Общество
660
сегодня, 17:33

На двух десятках улиц отключат холодную воду

9 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся дома на 24 улицах, предупредили в компании.

С 09:00 и до завершения работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 4 по улице Коммунистической, № 3 по улице Краснознаменной. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, № 2 по улице Прудной, на улицах Одесской, Станционной. 

Холодную воду также отключат в частном секторе на улицах 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, в переулках Янкина, Антипова, Луначарского, Ушакова.

Цистерна с водой будет дежурить на улица Плеханова, 84. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 октября плановые ремонтные работы на сетях проведут энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 61, 61а, 63 по улице Меркулова, №№ 3а, 5 по улице Катукова, также обесточат улицы Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, Калинина, Неделина, Петровский мост, садоводчество «Ударник». 

отключения
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить