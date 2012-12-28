На двух десятках улиц отключат холодную воду

9 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся дома на 24 улицах, предупредили в компании.



С 09:00 и до завершения работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 4 по улице Коммунистической, № 3 по улице Краснознаменной.С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, № 2 по улице Прудной, на улицах Одесской, Станционной.Холодную воду также отключат в частном секторе на улицах 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, в переулках Янкина, Антипова, Луначарского, Ушакова.Цистерна с водой будет дежурить на улица Плеханова, 84. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 октября плановые ремонтные работы на сетях проведут энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 24 по улице Радиаторной, № 18 по улице Литаврина, №№ 61, 61а, 63 по улице Меркулова, №№ 3а, 5 по улице Катукова, также обесточат улицы Ново-Весовую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Смирнова, Калинина, Неделина, Петровский мост, садоводчество «Ударник».