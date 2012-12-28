Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство

Завершено расследование нападения на женщину с ножом в её собственной квартире.

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).По версии следствия, 22 января 2025 года нетрезвый мужчина, вооружившись ножом, через незапертую дверь проник в квартиру своей 48-летней соседки на улице Чернышевского в городе Грязи. Угрожая женщине убийством, он нанес ей два удара ножом. Благодаря тому, что потерпевшая оказала активное сопротивление и закрывалась от ударов руками, её здоровью был причинен лишь легкий вред.«Реализовать свой преступный умысел полностью обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку женщине удалось вырваться из квартиры и своевременно обратиться за медицинской помощью», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.Следователями регионального СК России был собран достаточный объем доказательств, включая показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.