сегодня, 15:52
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Завершено расследование нападения на женщину с ножом в её собственной квартире.
По версии следствия, 22 января 2025 года нетрезвый мужчина, вооружившись ножом, через незапертую дверь проник в квартиру своей 48-летней соседки на улице Чернышевского в городе Грязи. Угрожая женщине убийством, он нанес ей два удара ножом. Благодаря тому, что потерпевшая оказала активное сопротивление и закрывалась от ударов руками, её здоровью был причинен лишь легкий вред.
«Реализовать свой преступный умысел полностью обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку женщине удалось вырваться из квартиры и своевременно обратиться за медицинской помощью», — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Следователями регионального СК России был собран достаточный объем доказательств, включая показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
