55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Происшествия
670
сегодня, 15:52
6
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Прокуратура рассказала подробности дела о незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство.
«По версии следствия, 77-летний мужчина крепко выпил и решил выяснить отношения со своей 47-летней соседкой, которую накануне пенсионер упрекнул в том, что она не платит за коммунальные услуги. Припомнив все детали словесной перепалки, пьяный сосед, выкрикивая угрозы, ворвался к женщине в квартиру через незапертую дверь, повалил её на диван и попытался ударить кухонным ножом в голову, однако она успела закрыться рукой и удар пришелся на фаланги пальцев. Женщина оттолкнула нападавшего и хотела выбежать из помещения, но мужчина преградил ей дорогу и вновь нанес удар ножом в ладонь, которой она защищалась», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Потерпевшей всё же удалось отбиться от агрессора и убежать.
0
0
0
2
2
Комментарии (6)