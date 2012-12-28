Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Происшествия
670
сегодня, 15:52
6

Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги

Прокуратура рассказала подробности дела о незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство.

В Грязях направлено в суд уголовное дело о незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство (по части первой статьи 139 УК РФ, части третьей статьи 30, части первой статьи 105 УК РФ). Прокуратура рассказала подробности происшествия на улице Чернышевского.
 
«По версии следствия, 77-летний мужчина крепко выпил и решил выяснить отношения со своей 47-летней соседкой, которую накануне пенсионер упрекнул в том, что она не платит за коммунальные услуги. Припомнив все детали словесной перепалки, пьяный сосед, выкрикивая угрозы, ворвался к женщине в квартиру через незапертую дверь, повалил её на диван и попытался ударить кухонным ножом в голову, однако она успела закрыться рукой и удар пришелся на фаланги пальцев. Женщина оттолкнула нападавшего и хотела выбежать из помещения, но мужчина преградил ей дорогу и вновь нанес удар ножом в ладонь, которой она защищалась», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Потерпевшей всё же удалось отбиться от агрессора и убежать.
покушение на убийство
0
0
0
2
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин 1
5 минут назад
Теперь и дед не будет платить комуналку, будет полностью на гособечении.
Ответить
Савелий
25 минут назад
У меня после просмотра интернета такое бывает.
Ответить
Скучно
26 минут назад
было деду. Теперь ему будет весело.
Ответить
Нонка
сегодня, 15:59
Видать нанятой -долг выколачивал А что колотить то ? Сейчас отопление дадут и многое остынут ....
Ответить
Нервная мать
сегодня, 15:58
Старик уже сошел с ума видимо. Или телевизор пересмотрел. Я тоже, как посмотрю, то нервной становлюсь.
Ответить
Головой думать надо
сегодня, 15:55
А с чем бы вы хотели, чтоб он на неé напал?! С полотенцем что ли?
Ответить
