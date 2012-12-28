В осенний призыв в армию уйдут 448 липчан

Главная особенность этого осеннего призыва — расширен список болезней, с которыми признают годными к службе.

Завтра, 1 октября начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря.Как рассказали GOROD48 в военном комиссариате Липецка, в осенний призыв на срочную службу призовут 448 горожан. А более 3200 липчан вызовут на военно-призывные комиссии.Всего по стране в соответствии с указом президента от 29 сентября № 690 «О призыве в октябре — декабре 2025 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» будет призвано 135 000 человек.В Липецке уже 6 человек изъявили желание пройти альтернативную службу — их заявления также рассмотрят на призывных комиссиях.Главная особенность этого осеннего призыва — изменились правила определения годности к службе: расширен список болезней, с которыми граждане подлежат призыву.Первая отправка липчан в армию состоится 14 октября.