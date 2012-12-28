«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Происшествия
151
42 минуты назад
4
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
В Ельце нашли и наказали поджигателя таблички с названием города.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в вечернее время 20 сентября 26-летний местный житель, находясь в сквере имени Ани Гайтеровой, из хулиганских побуждений повредил информационную табличку с названием города. После совершения противоправных действий молодой человек скрылся с места происшествия, однако его личность была установлена сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении ельчанина было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По решению судебной инстанции нарушитель приговорен к административному аресту сроком на 5 суток.
0
0
2
1
1
Комментарии (4)