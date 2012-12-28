Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
сегодня, 12:13
В Ельце вандал поджёг табличку с названием города
Камеры видеонаблюдения зафиксировали акт вандализма в сквере Ани Гайтеровой.
Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Запись с видеорегистратора передана в правоохранительные органы для установления личности поджигателя и привлечения его к ответственности.
