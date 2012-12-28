Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе
35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Происшествия
23 минуты назад
Несколько обманутых таким образом пришли 24 сентября в полицию.
74-летний мужчина решил заработать на бирже и перевёл мошенникам «для пробы» 38 000 рублей.
25-летний липчанин общался со злоумышленниками с конца августа и отправил ан «безопасный счёт» 486 000 рублей.
А 19-летней девушке 22 сентября позвонили из «службы безопасности Центробанка» и она перевела на «безопасный счёт» 390 000 рублей.
