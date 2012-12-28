35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Несколько обманутых таким образом пришли 24 сентября в полицию.

35-летняя жительница Лебедяни перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, таким же образом обманули 70-летнюю жительницу Ельца. Но пенсионерка успела перевести только 4800 рублей. И та, и другая женщина откликнулись на предложение заработать в популярном мессенджере.74-летний мужчина решил заработать на бирже и перевёл мошенникам «для пробы» 38 000 рублей.25-летний липчанин общался со злоумышленниками с конца августа и отправил ан «безопасный счёт» 486 000 рублей.А 19-летней девушке 22 сентября позвонили из «службы безопасности Центробанка» и она перевела на «безопасный счёт» 390 000 рублей.