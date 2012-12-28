Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь

Обменять мелочь на банкноты можно в банках и сетевых магазинах.

С 22 сентября по 4 октября в Липецкой области снова проходит Монетная неделя.«Цель всероссийской акции – вернуть в денежный оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках. Обменять мелочь на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег Банка России любого номинала, которые выпущены начиная с 1997 года. В банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу, это позволит сократить время обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. В магазинах документы не потребуются», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.