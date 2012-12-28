Все новости
Общество
897
сегодня, 10:54
12

Липчанам снова предлагают сдать накопившуюся дома мелочь

Обменять мелочь на банкноты можно в банках и сетевых магазинах.

С 22 сентября по 4 октября в Липецкой области снова проходит Монетная неделя.

«Цель всероссийской акции – вернуть в денежный оборот монеты, осевшие в кошельках и копилках. Обменять мелочь на банкноты можно в банковских офисах и сетевых магазинах. Для обмена принимается неограниченное количество металлических денег Банка России любого номинала, которые выпущены начиная с 1997 года. В банке сумму сданной мелочи можно зачислить на свой счет. Магазины такую операцию не совершают. Монеты желательно заранее рассортировать по номиналу, это позволит сократить время обслуживания. В банках для обмена может понадобиться паспорт. В магазинах документы не потребуются», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
монетная неделя
5
1
0
2
4

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нумизмат
22 минуты назад
Просто железки денег стоят,а не фантики и онлайновские.Скоро их за дорого будут брать.
Ответить
Не будут
11 минут назад
Если Вы реальный Нумизмат, то Вы понимаете, что стоить они ничего не будут. Они рассыпаются от времени от ржавчины. В них нет ничего ценного. А вот в банкнотах... Ещё можно подумать.
Ответить
А
24 минуты назад
куда она девается ? Вывозят туристы и мигранты на память ?
Ответить
Ответ
20 минут назад
Она у каждого в квартире килограммами.
Ответить
Дед
49 минут назад
Одна звенеть не будет а две звенят не так !
Ответить
Липчанин
сегодня, 12:52
ЦБ дуркует? Зачем собирать, если тут же новые выпускать, ещё больше чем собрано?
Ответить
Ответ
35 минут назад
Не фантазируйте. Мелочь фактически давно не выпускают. Даже 10-ти и 5-ти рублёвые номиналы выпускаются на бумаге. Сдавайте мелочь, это легко сделать.
Ответить
гость
сегодня, 12:40
Ни копейки врагу.
Ответить
Однако
сегодня, 12:12
Поменяю только 1 к 1.5 а так зачем мне ее тащить в банк смысл надрываться
Ответить
Сергей Б
34 минуты назад
Я сдал в прошлом году ненужной мелочи на 14670. Думаю, имело смысл "тащиться"
Ответить
санитар
сегодня, 11:09
Кто бы разменял сотки на монеты для сдач?
Ответить
Ответ
34 минуты назад
Любой маршрутчик в конце дня
Ответить
