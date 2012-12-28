В селе Паршиновка сгорел жилой дом

Вечером 24 марта в селе Паршиновка Добринского округа сгорел жилой дом площадью 108 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также в этот день сгорели две надворные постройки: одна в селе Лебяжье Добровского округа, другая — в селе Измалково. В Усмани горел автомобиль «Хендай Соната». Машину успел потушить ее владелец.Трижды пожарные выезжали к липецким многоэтажкам на сообщения о задымлении из-за подгоревшей пищи. Столько же раз пожарные тушили мусор на открытых пространствах: в Липецке, Ельце и селе Дубовом Добринского округа — общая площадь этих возгораний составила 37 квадратных метров.