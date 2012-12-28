Все новости
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Происшествия
339
сегодня, 09:51

15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»

За сутки на дорогах области получили травмы девять человек.

Вечером 15 сентября в селе Плеханово Грязинского района столкнулись автомобиль «Лада Приора» под управлением 39-летнего водителя и мотоцикл с 15-летним подростком за рулем. Травмы в аварии получил юный мотоциклист, его госпитализировали.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла вчерашним вечером в Липецке на улице Ударников. Мотоцикл 29-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В это аварии пострадала 41-летняя женщина — водитель автомобиля. Ее доставили в больницу. 

Госавтоинспекция сообщила подробности аварии с автомобилем скорой помощи на улице Баумана: «ГАЗель» медиков под управлением 35-летнего водителя столкнулась «Рено» 66-летнего мужчины, а потом врезалась в столб. Оба водителя госпитализированы.

В селе Троицком Липецкого района вчера утром столкнулись «Хендай» с 37-летней женщиной за рулем и «Датсун» под управлением 40-летнего водителя. В аварии пострадала 2х-летняя девочка, пассажирка «Хендая».

В Ельце на улице Карла Маркса в столкновении «Рено» и «Дэу» получил травмы 55-летний водитель первой машины. Его госпитализировали.




авария
ДТП
