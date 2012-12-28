Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Происшествия
сегодня, 09:51
15-летний мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Ладой Приорой»
За сутки на дорогах области получили травмы девять человек.
Еще одна авария с участием мотоцикла произошла вчерашним вечером в Липецке на улице Ударников. Мотоцикл 29-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Фольксваген». В это аварии пострадала 41-летняя женщина — водитель автомобиля. Ее доставили в больницу.
Госавтоинспекция сообщила подробности аварии с автомобилем скорой помощи на улице Баумана: «ГАЗель» медиков под управлением 35-летнего водителя столкнулась «Рено» 66-летнего мужчины, а потом врезалась в столб. Оба водителя госпитализированы.
В селе Троицком Липецкого района вчера утром столкнулись «Хендай» с 37-летней женщиной за рулем и «Датсун» под управлением 40-летнего водителя. В аварии пострадала 2х-летняя девочка, пассажирка «Хендая».
В Ельце на улице Карла Маркса в столкновении «Рено» и «Дэу» получил травмы 55-летний водитель первой машины. Его госпитализировали.
