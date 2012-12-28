Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Есть пострадавший.
– По предварительной информации, 55-летний водитель «Рено» не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрёстке автомобилю «Дэу» под управлением 51-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Рено», – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео — vk.com
