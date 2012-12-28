В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»

Есть пострадавший.

Сегодня в 15:30 в Ельце на перекрёстке улиц Карла Маркса и Пушкина (в районе дома №4 по улице Карла Маркса) столкнулись автомобили «Дэу» и «Рено», в результате чего последний перевернулся.– По предварительной информации, 55-летний водитель «Рено» не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрёстке автомобилю «Дэу» под управлением 51-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Рено», – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.