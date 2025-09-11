Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
53 минуты назад
«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»
На улице Передельческой течёт колонка и вода затопила уже всю округу.
— Невозможно выйти! Пробираться можно только в резиновых сапогах. На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому. Cтолбы под откатные ворота в воде. Заявку в «РВК» я оставила, но никто не реагирует, никто ничего не делает. Должны были приехать сегодня — никого нет. До начальства не дозвониться! — Посетовала липчанка.
Причём такая проблема возникает здесь уже не первый раз. В январе 2023 года была похожая картина.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», о неисправности водоразборной колонки по улице Передельческой там уже знают. Данная утечка обследована и внесена в план работ. Работы запланированы на 12 сентября.
