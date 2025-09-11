Все новости
Общество
407
53 минуты назад
3

«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»

На улице Передельческой течёт колонка и вода затопила уже всю округу.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница улицы Передельческой Наталья Ивлева. Напротив её дома течёт вода из колонки. «Неиссякаемый ручей» затопил уже всю округу.

— Невозможно выйти! Пробираться можно только в резиновых сапогах. На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому. Cтолбы под откатные ворота в воде. Заявку в «РВК» я оставила, но никто не реагирует, никто ничего не делает. Должны были приехать сегодня — никого нет. До начальства не дозвониться! — Посетовала липчанка.

Причём такая проблема возникает здесь уже не первый раз. В январе 2023 года была похожая картина.

b30d896a-946d-4853-83a1-3138fe1f82f7.jpeg+2025-09-11-12.02.34.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», о неисправности водоразборной колонки по улице Передельческой там уже знают. Данная утечка обследована и внесена в план работ. Работы запланированы на 12 сентября.
ЖКХ
вода
0
1
5
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нужно
34 минуты назад
переименовать улицу в Беспредельческую
Ответить
Серега
35 минут назад
Зато счетчики проверяют.
Ответить
Контик
44 минуты назад
Ничего всё не затопит оденьте сапоги и ходите
Ответить
