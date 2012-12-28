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сегодня, 15:19

Семье из Добровского округа парламентарии помогли обновить кровлю дома

В селе Гудово Добровского округа решилась проблема ещё одной семьи — вместо вечных протечек теперь сухо и тепло. Помощь пришла от парламентариев и местного бизнеса.

Ремонт изношенной кровли в доме семьи участника СВО Прохоровых в данный момент вышел на финишную прямую. Супруги долгое время не могли сделать капитальный ремонт в комнатах, так как старая крыша текла в любую непогоду, сводя на нет все попытки обустроить быт.

С просьбой о содействии молодая пара обратилась к сенатору Максиму Кавджарадзе и председателю областного Совета Владимиру Серикову во время одного из их визитов в округ. Парламентарии не только выслушали тревоги семьи, но и совместно проработали поэтапный план восстановления. Финансирование удалось привлечь из внебюджетных источников — необходимыми средствами помогли социально ориентированные предприниматели региона.

Ответственный подрядчик приступил к работам оперативно, и уже меньше чем через месяц строители завершают замену покрытия.



Эта история далеко не первая в череде исполненных наказов от родных бойцов: сенатор и спикер облсовета регулярно проводят личные встречи с такими семьями во всех округах, держа на контроле каждую проблему.
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