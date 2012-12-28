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сегодня, 15:29
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В гараже на приусадебном участке организовали автосервис: это не понравилось соседям

Суд запретил работу автосервиса.

Усманский районный суд по заявлению соседа запретил работу автосервиса в гараже при жилом доме. Техобслуживание и ремонт машин проводили прямо на приусадебном участке.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cобственник участка сдал гараж в аренду, а арендатор, в свою очередь, оборудовал в этом помещении автосервис. Но соседу это не понравилось и он пожаловался на то, что коммерческая деятельность ведется на участке с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства».

Около гаража было постоянное скопление автомобилей, что препятствует проезду к домам и уборке улицы спецтехникой зимой. Также улица была захламлена пришедшими в негодность автозапчастями. Ещё одно нарекание вызывали шумные работы в вечернее время. Другие соседи всё это подтвердили.

Также было установлено, что ещё в 2024 году арендатор несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение режима тишины и за складирование мусора на улице. А в отношении собственника земельного участка в 2025 году выносились предостережения о недопустимости нецелевого использования.

В результате суд удовлетворил требования об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом и запретил осуществлять деятельность по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта на земельном участке.
конфликт
соседи
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Правильно
8 минут назад
И надо еще проверить размещение птиц и скота, где на участках под ИЖС соседи держат животных! Правила размещения и т д !!!! А также постройки под курятники
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Нонка
42 минуты назад
Хитрицы выискались -плати за аренду гаража и налоги но в жилой зоне нельзя...
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гость
43 минуты назад
Соседи с пчëлами, соседи с собаками, соседи с кроликами и алкашами!
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Дед
53 минуты назад
Чем выше забор тем лучше сосед !
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Андрей
56 минут назад
Это что! У моего знакомого сосед на Опытной свиней разводил в промышленных масштабах! Вот была жесть! У него на огороде от вони аж глаза резало! По суду тоже запретили.
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Ехидный
12 минут назад
Вот же кулак какой ... Сочувствую честно
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