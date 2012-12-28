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Общество
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сегодня, 15:29
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В гараже на приусадебном участке организовали автосервис: это не понравилось соседям
Суд запретил работу автосервиса.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cобственник участка сдал гараж в аренду, а арендатор, в свою очередь, оборудовал в этом помещении автосервис. Но соседу это не понравилось и он пожаловался на то, что коммерческая деятельность ведется на участке с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства».
Около гаража было постоянное скопление автомобилей, что препятствует проезду к домам и уборке улицы спецтехникой зимой. Также улица была захламлена пришедшими в негодность автозапчастями. Ещё одно нарекание вызывали шумные работы в вечернее время. Другие соседи всё это подтвердили.
Также было установлено, что ещё в 2024 году арендатор несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение режима тишины и за складирование мусора на улице. А в отношении собственника земельного участка в 2025 году выносились предостережения о недопустимости нецелевого использования.
В результате суд удовлетворил требования об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом и запретил осуществлять деятельность по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта на земельном участке.
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