В гараже на приусадебном участке организовали автосервис: это не понравилось соседям

Суд запретил работу автосервиса.

Усманский районный суд по заявлению соседа запретил работу автосервиса в гараже при жилом доме. Техобслуживание и ремонт машин проводили прямо на приусадебном участке.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cобственник участка сдал гараж в аренду, а арендатор, в свою очередь, оборудовал в этом помещении автосервис. Но соседу это не понравилось и он пожаловался на то, что коммерческая деятельность ведется на участке с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства».Около гаража было постоянное скопление автомобилей, что препятствует проезду к домам и уборке улицы спецтехникой зимой. Также улица была захламлена пришедшими в негодность автозапчастями. Ещё одно нарекание вызывали шумные работы в вечернее время. Другие соседи всё это подтвердили.Также было установлено, что ещё в 2024 году арендатор несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение режима тишины и за складирование мусора на улице. А в отношении собственника земельного участка в 2025 году выносились предостережения о недопустимости нецелевого использования.В результате суд удовлетворил требования об устранении препятствий в пользовании недвижимым имуществом и запретил осуществлять деятельность по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта на земельном участке.