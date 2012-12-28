В Липецкой области еще один прохладный и немного дождливый день

Прохладу и дожди принес циклон с Поволжья.

26 июня Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона с центром над Нижним Поволжьем – ожидаются кратковременные дожди. 27 и 28 июня осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 17-19 градусов тепла, что 26 и 27 июня на 1-2 градуса ниже нормы, а 28 июня – в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +19 до +24.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 6 градусов тепла.