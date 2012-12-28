Сегодня в Липецке: даже дворники и уборщицы с высшим образованием зарабатывают больше – исследование
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
Происшествия
31
6 минут назад
Липчанка заплатила мошенникам за ковёр ручной работы 94 000 рублей
И осталась и без ковра, и без денег.
А в Ельце на уловку мошенников попалась 21-летняя девушка. Её убедили сберечь свои деньги: в результате ельчанка набрала кредитов на 300 000 рублей и перевела вcю сумму на онлайн-кошельки злоумышленников.
0
0
0
0
0
Комментарии