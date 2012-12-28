Липчанка заплатила мошенникам за ковёр ручной работы 94 000 рублей

И осталась и без ковра, и без денег.

24 июня в полицию обратились две жертвы дистанционных мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летняя липчанка сообщила, что ещё в октябре прошлого года пыталась купить через интернет ковёр ручной работы размером два на три метра. За товар она перевела 94 000 рублей, но так ничего и не получила.А в Ельце на уловку мошенников попалась 21-летняя девушка. Её убедили сберечь свои деньги: в результате ельчанка набрала кредитов на 300 000 рублей и перевела вcю сумму на онлайн-кошельки злоумышленников.