Общество

21 минуту назад

В Липецке из колонки больше двух недель течёт вода

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#ЖКХ #вода
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«Осуществляется подготовка и закупка материалов и деталей, которые необходимы для ремонта», - сообщили в «РВК-Липецк».

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В редакцию GOROD48 сегодня обратилась липчанка по имени Наталья. Женщина живёт на улице Передельческой и напротив её дома, по её словам, едва ли не с начала января течёт вода из колонки.

- У меня недавно сняли гипс с ноги, я ужасно боюсь выходить из дома и снова упасть на этом катке, - жалуется женщина. - Не говоря уже об экономии водных ресурсов! Вода залила всю улицу, течёт на мой участок. Я уже обращалась в «РВК-Липецк», кроме того, заявка в ЕДС была подана 12 января — её номер: 8338551. Кроме того, я дважды звонила в приёмную мэра. Но прошло уже две недели, и ничего так и не сделано!

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», 11 января в диспетчерскую «РВК-Липецк» поступила заявка о неисправности водоразборной колонки по улице Передельческая, 1ж.

«В тот же день специалисты предприятия провели обследование. В настоящее время осуществляется подготовка и закупка материалов и деталей, которые необходимы для ремонта. Работы на месте будут проведены 27 января», - добавили в пресс-службе компании.
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#ЖКХ #вода
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Комментарии (1)

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эх

2 минуты назад
у нас по ул Гоголя д2 тоже родник из под земли забил и куда ток не звонили и не писали больше 2х недель текет и водоканалу вообще до лампочки им главное щас показания счетчиков успеть поснимать и к апрелю одн успеть начислить
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