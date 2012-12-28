Двухлетняя девочка выпила уксус: её спасли липецкие врачи

В Областной детской больнице начали проводить лечение рубцовых сужений пищевода после химических ожогов. Раньше за этим родители возили детей в федеральные центры.

В Областной детской больнице спасли двухлетнюю девочку, которая около месяца назад, будучи под присмотром бабушки, случайно выпила уксусную эссенцию. Малышке диагностировали химические ожоги кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки. Сразу после случившегося девочка попала в реанимацию. Но её не только вылечили, но и прямо в Липецке провели лечение осложнений — рубцовых сужений пищевода.Как рассказал GOROD48 заведующий эндоскопическим отделением Областной детской больницы Дмитрий Леликов, теперь лечение рубцовых сужений пищевода стало доступно в нашем регионе: раньше за такими операциями ездили в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. А сейчас только на этой неделе прооперировали троих маленьких пациентов, которые случайно проглотили химию — кислоты или щёлочи.«У детей после химического ожога пищевода часто образуются рубцовые сужения – стенозы. Вначале пища застревает, а затем может перестать проходить вовсе. Это серьёзное осложнение, требующее вмешательства. Специалисты эндоскопического и анестезиологического отделений Областной детской больницы совместно освоили и поставили на поток эндоскопическое бужирование по струне у детей под наркозом. Вмешательство щадящее, без разрезов, через эндоскоп. Ребёнок спит – ничего не чувствует. Помощь доступна не только жителям нашего региона, но и соседних областей», – отметили в пресс-службе Минздрава Липецкой области.Чаще всего дети выпивают щёлочи – «Крот» для прочистки труб, который взрослые хранят в доступном месте под раковиной, или уксусную кислоту.Летом число химических ожогов пищеварительной системы увеличивается: дети на каникулах чаще остаются без присмотра (особенно в деревне, где у взрослых много работы), кроме того, наступает период заготовок и для консервации требуется уксус.Флаконы с бытовой химией часто окрашены в яркие цвета и маленькие дети могут перепутать их с газировкой. В зоне особой опаcности — двухлетние малыши, которые только начинают изучать и познавать окружающий мир. Поэтому родителей, бабушек и дедушек врачи предупреждают: берегите детей и храните химию в недоступных местах, а лучше вообще под замком.А если беда случилась – нужно сразу обращаться в врачам. В случае с двухлетней девочкой родители своевременно это сделали. И врачи заметили глубокое поражение слизистой и потом процесс рубцевания. Постепенно такой рубец сдавливается и зарастает. Может зарасти и совсем, и как раз тогда пища перестаёт проходить. Чтобы этого не произошло, уже через несколько недель девочке провели бужирование. И контрольная фиброгастроскопия показала: с ребёнком всё хорошо!Подобную процедуру в Областной детской больнице провели и 10-летнему пациенту из Тамбова, у которого случился рецидив. Когда ребёнка привезли в больницу — у него буквально застрял в пищеводе кусок сосиски — его извлекли и затем провели операцию, растянув сужение. Первый стеноз у мальчика также случился в двухлетнем возрасте. Раньше ребёнок лечился в Москве. Теперь благодаря помощи липецких врачей мальчик продолжит жить обычной жизнью.