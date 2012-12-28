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сегодня, 13:41
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Губернатор Липецкой области рассказал о текущей ситуации с бензином

По словам Игоря Артамонова, из-за высокого спроса не хватает бензовозов для доставки топлива на АЗС.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в социальных сетях рассказал липчанам о ситуации с топливом в регионе:

«Одна из проблем сейчас — количество бензовозов у операторов АЗС. В обычном режиме, даже с учётом летнего роста потребления, по словам операторов, этого парка хватало. Но сейчас спрос вырос резко, и компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки.

Занимаемся решением этого вопроса отдельно. Со своей стороны готовы оказать операторам необходимое содействие: помочь с поиском дополнительных бензовозов, взаимодействием с перевозчиками и организацией подвоза топлива на АЗС. В ближайшее время рассчитываем продвинуться по этому вопросу вместе с «Роснефтью», ждём усиления и от других крупных сетей…».

Губернатор также поблагодарил работников заправок, бензовозов, за напряженный труд во время нынешней ситуации, и водителей автомобилей за терпение и адекватность.
бензин
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
гость
4 минуты назад
Завтра напишут, что основная проблема- это кража бензовозов с топливом на подъезде к городу. Сидишь и гадаешь, на какую АЗС на своих 5 литрах выехать, чтобы и очередь отстоять и не заглохнуть по середине дороги. Ограничения придумали, а решение нет, трудно наверное списки АЗС выводить, куда будет поставка и время, чтобы люди хоть как то подстраивались. Бардак!
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По Советской
17 минут назад
Всю ночь гоняют зелёные мотоциклисты. Бензин есть значит.
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?
20 минут назад
Где в Липецке продают 95 бензин ???
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?
23 минуты назад
7 заправок объехала и ни на одной нет 95 ???
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Парадокс...
24 минуты назад
Бензина на заправках нет, но его продолжают ажиотажно раскупать. Не иначе, останавливают бензовозы на дороге и всё сливают.
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?
29 минут назад
Высокий спрос - это 30 литров в бак?
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Реальная картина
30 минут назад
Бензина нет на заправках и нас кормят завтраками
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Гость
32 минуты назад
Судя потом как гоняют юные мотоциклисты в Ссёлках возле школы-35,у нас с бензином всё нормально,правда родители у них шишки и бюджетники,хотя и в кредитах.
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куда
40 минут назад
приехать со своим бензовозом то???
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Бюрократ
46 минут назад
Что-то не видно ажиотажа на приобретение канистр для топлива.Очередей нет,ограничений в виде "одна канистра в одни руки" тоже не наблюдается от слова СОВСЕМ.Что,в багажники и салоны бензин заливают???
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