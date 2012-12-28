Губернатор Липецкой области рассказал о текущей ситуации с бензином

По словам Игоря Артамонова, из-за высокого спроса не хватает бензовозов для доставки топлива на АЗС.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в социальных сетях рассказал липчанам о ситуации с топливом в регионе:«Одна из проблем сейчас — количество бензовозов у операторов АЗС. В обычном режиме, даже с учётом летнего роста потребления, по словам операторов, этого парка хватало. Но сейчас спрос вырос резко, и компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки.Занимаемся решением этого вопроса отдельно. Со своей стороны готовы оказать операторам необходимое содействие: помочь с поиском дополнительных бензовозов, взаимодействием с перевозчиками и организацией подвоза топлива на АЗС. В ближайшее время рассчитываем продвинуться по этому вопросу вместе с «Роснефтью», ждём усиления и от других крупных сетей…».Губернатор также поблагодарил работников заправок, бензовозов, за напряженный труд во время нынешней ситуации, и водителей автомобилей за терпение и адекватность.