Происшествия
241
18 минут назад
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
После оказания помощи в больнице его отпустили домой.
Еще одна авария с пострадавшим произошла вчера в Добринском районе: с дороги Добринка – Плавица – Хворостянка съехал «ВАЗ-2109». 58-летнего водителя автомобиля доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
