«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова

Водитель иномарки попал в больницу.

Вечером 9 сентября на улице Катукова у остановки «улица Кривенкова» с сторону Московской произошло столкновения автомобиля «Киа» и автобуса.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно установлено, что после удара легковой автомобиль отбросило в сторону тротуара, где он врезался в столб и отлетел на газон.— 36-летний водитель «Киа» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.