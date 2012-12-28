Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Водитель иномарки попал в больницу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно установлено, что после удара легковой автомобиль отбросило в сторону тротуара, где он врезался в столб и отлетел на газон.
— 36-летний водитель «Киа» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в полиции.
